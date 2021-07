Tout au long de l'été, France Bleu Gironde vous propose le rendez-vous "L'été de toutes les sorties" à 7h10 et 9h37. Quelques idées pour le weekend des 24 et 25 juillet 2021

En raison des mesures sanitaires et de l’évolution des restrictions, certaines manifestations sont susceptibles d’être modifiées voire annulées. Vous trouverez tous les liens pour vous permettre de vous renseigner préalablement.

Une fabrique de cerfs-volant Place des Quinconces à Bordeaux ce weekend

Une proposition qui va enchanter vos enfants ! Venez construire et faire voler des cerfs-volants du KiteLab samedi et dimanche. Un atelier de fabrication de cerfs-volants ouvert à tous. Des cerfs-volants qui se montent comme un kit de jeu de construction. On peut changer la taille, la forme ou la couleur à volonté. Le résultat est aussi beau que spectaculaire. Un atelier ludique et aérien à découvrir gratuitement en famille sur la Place des Quinconces en collaboration avec Cap Sciences.

Samedi 24/07/2021 de 10h à 11h15, de 16h30 à 17h45 ou de 18h15 à 19h30

Dimanche 25/07/2021 de 10h à 11h15, de 16h30 à 17h45 ou de 18h15 à 19h30

Une exposition consacrée à Hugo Pratt, l'inventeur du célèbre héros de BD Corto Maltese au Musée d’Aquitaine à Bordeaux

Un voyage dans l'univers de l'artiste-dessinateur Hugo Pratt, aux côtés de ses nombreux héros, dont le célèbre marin aventurier Corto Maltese ! C'est l'objectif de cette exposition qui rend hommage à l'un des plus grands créateurs de bande dessinée. Le visiteur embarque dans les mondes imaginaires et réels d'Hugo Pratt, à la découverte des civilisations qui ont inspiré un artiste prolifique, influencé par le cinéma et la bande dessinée mais aussi par la littérature, la poésie et les musiques du monde . L’exposition Lignes d’horizons pour découvrir l’univers d’Hugo Pratt au Musée d’Aquitaine . Cours Pasteur à Bordeaux Tram B. Ouvert du mardi au dimanche

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A la découverte de l'Estuaire de la Gironde

Le plus vaste estuaire d'Europe raconté à travers un travail artistique. C’est une exposition qui a pour point de départ le livre « Dessins d'Estuaire » : voyage sur les rives de la Gironde, de l'illustrateur Alain Glowczak et de la journaliste Gaëlle Richard. Des aquarelles, crayonnés, cartes et documents anciens, cet ouvrage est un cheminement sur les rives du plus grand estuaire d’Europe. De Royan au Verdon, de Cordouan au bec d’Ambès, on visite les villes, les sites, les îles de l’estuaire de la Gironde. Un beau voyage à faire gratuitement jusqu’au 31 juillet à deux pas de la place des Quinconces au Pop Up Club, 8 cours du XXX juillet à Bordeaux. Le très bel ouvrage est disponible aux Éditions Sud-Ouest

© Alain Glowczak - Gaëlle Richard - ©Editions Sud-Ouest

Ce weekend 49 eme édition de la fête des vins de Sauveterre-de-Guyenne

Comme le veut la tradition, la jolie bastide de l’Entre-Deux-Mers, Sauveterre-de-Guyenne est en fête .

« Sauveterre fête ses vins » est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la gastronomie et des bons vins qui se réunissent au gré des animations et des dégustations pour découvrir toutes les richesses du Sauveterrois lors d’un festival éclectique autour des musiques actuelles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des mesures exceptionnelles garantissant la sécurité sanitaire de tous – public, artistes, bénévoles – seront mises en place pour cette édition particulière afin que la fête des vins reste un moment de plaisir partagé.

Quelques temps forts :

Vendredi 23 juillet 2021

21h30 KIND OF QUEEN Groupe rendant hommage à la carrière de Queen

Samedi 24 juillet 2021

10h00LOS GAUJOS Banda en déambulation toute la journée

11h30 INAUGURATION OFFICIELLE sur la place centrale

12h00 REMISE PRIX COUPS DE CŒUR” DE VINS ATYPIQUES sur la scène

Dimanche 25 juillet 2021

10h00 LOS BORRACHOS Banda en déambulation toute la journée

10h30 MESSE DES VIGNERONS en présence des Jurades et Confréries Bachiques

11h45 INTRONISATIONS par les Compagnons de Bordeaux

21h00 GRAND ORCHESTRE BERNARD BECKER sur la place jusqu’à 02h00 du matin

Programme complet

Ne manquez pas le spectacle La Bataille de Castillon samedi soir et jusqu’au 21 août

C’est l’un des rendez-vous majeurs de l’été en Gironde mais aussi en France puisqu’il fait partie des grandes reconstitutions historiques que le public adore.

Un peu d’histoire : La Bataille de Castillon eut lieu le 17 juillet 1453 entre les armées d'Henri VI d'Angleterre et celles de Charles VII de France. Cette victoire décisive pour les Français est l'avant-dernière bataille de la guerre de Cent Ans. Elle marque la première utilisation massive de l'artillerie dans une bataille. Après une année blanche le spectacle revient et il faut saluer la persévérance des équipes et le travail colossal que cela représente. 500 acteurs bénévoles et 35 cavaliers pour 15 représentations, au pied du Château de Castegens à Belvès de Castillon sur un espace scénique de 7ha, à 3 kilomètres du champ de bataille historique. Depuis cette année, une partie de l’équipe dirigeante a changé pour donner encore plus d’ampleur et de professionnalisme à ce spectacle. Spectacle pour tous les publics à partir de 22h30. On peut arriver avant pour profiter du village médiéval avec des démonstrations de maniement d'armes, des jeux médiévaux et autres animations. On peut pique-niquer sur place , s’offrir aussi quelques souvenirs. Pour les dates : du 16 juillet au 21 août. Il faut réserver en raison de la jauge de 1000 personnes au maximum. Le pass sanitaire est obligatoire dès l’âge de 11 ans. On peut y aller en Transgironde, en utilisant la ligne 304 qui part des Quinconces à Bordeaux. Vous trouverez toutes les infos sur BatailledeCastillon.com.

Pour les réservations : 05 57 40 1453

Samedi soir à Lacanau, on chante, on danse avec le groupe Pura Vida

Concert gratuit au Casino de Lacanau (Dans le respect des règles sanitaires en vigueur) avec le groupe Girondin Pura Vida. Au programme, rumba, cumbia, salsa. Un répertoire composé de reprises dansantes de standards d’artistes latinos. Pura Vida, samedi 24 au Casino de Lacanau à 21h30. Entrée gratuite