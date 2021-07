L'été de toutes les sorties, on a quelques idées à vous proposer en Gironde pour aujourd'hui

1ère idée de sortie... La citadelle construite par Vauban, celle de Blaye !

Elle offre un panorama très beau sur l'estuaire de la Gironde. Des visites sont possibles durant cette période de vacances. On peut à l'occasion pénétrer dans les souterrains. C'est toujours une expérience unique, assez particulière. Elle permet surtout de mieux comprendre le passé de cet endroit patrimonial. Durant cette visite, on va vous présenter le système de défense de Vauban, la vie de la forteresse au 17ème siècle et au moyen age. Vous allez aussi découvrir certains des passages secrets de l'édifice, vous marcherez dans les douves... Bref ! Vous allez entrer dans l'histoire. Comment faire pour réserver sa place pour une visite guidée ? C'est très simple... Il y a 3 départs à 11h 14h30 et 16h00. Rendez-vous depuis la place d'Armes au pied du drapeau dans la citadelle. Pour acheter vos billets, il faut aller sur le site bbte.fr ou alors directement à l'office de tourisme qui situé dans la ville (1 place de la citadelle, en face de la porte dauphine). Attention ! Le masque est obligatoire. Vous pouvez garer votre voiture à proximité.

La citadelle de Blaye en dessin © Getty - Dorling Kindersley

Autre idée de sortie, "la Bataille de Castillon" qui vous réserve de belles surprises et des nouveautés pour l'édition 2021 !

La Bataille de Castillon reprend du service cet été avec déjà plusieurs représentations depuis le 16 juillet dernier. Il faut dire qu'il s'agit d'une grande aventure humain avec des hommes et des femmes qui expriment leur passion et leur détermination pour préserver ce spectacle. De nombreux bénévoles travaillent dur toute l'année pour présenter chaque été cette Bataille de Castillon qui attire plus de 30 000 spectateurs et mobilise plus de 400 bénévoles.

Castillon la Bataille © Getty - Daniele Schneider

Voici le ressenti avec le président de l'association Castillon 1453, Philippe COUSINET

Le prix des places est à 29 euros pour les adultes avec l'entrée dans le village. Le spectacle dure 1h30 et vous pouvez bénéficier d'un parking.

Enfin dernière piste pour vos sorties aujourd'hui... Cap Sciences à Bordeaux !

Direction la rive gauche de la Garonne (dans le quartier de Bacalan), juste à côté du Pont Jacques Chaban Delmas. Et figurez-vous qu'un planétarium gonflable fait escale à Cap Sciences pour les vacances ! Pas besoin de télescope, installez-vous et partez à la découverte du ciel étoilé… Qu’est-ce que la voie lactée ? Combien existe-t-il de galaxies ? Quelle est la différence entre les étoiles et les planètes ? Ce planétarium offre une simulation du ciel en temps réel et reproduit la voûte céleste avec plus de 3000 étoiles, les planètes, les nébuleuses et les galaxies. Vous pouvez vous y rendre par le TRAM Ligne B : l'entrée est à 5 euros.