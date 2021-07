L'été de toutes les sorties avec quelques bons plans qui devraient occuper votre famille ce week-end !

1ère idée de sortie... On commence par une exposition sur le climat.

Elle s'appelle "Sentinelles du climat". Elle est présentée au Muséum de Bordeaux. Il s'agit en fait d'une exposition itinérante créée par Cistude Nature avec la participation du Muséum de Bordeaux – sciences et nature. Elle propose, à l’échelle régionale, une présentation des effets du changement climatique sur la biodiversité. Grâce à différents panneaux d'explications et à plusieurs ateliers, le visiteur peut comprendre le contexte actuel de déclin de la biodiversité lié aux activités humaines avec un focus sur les impacts de la crise climatique. Quel climat pour les prochaines décennies ? Quelle végétation ? Quelle faune et quelle flore dans différents milieux naturels ? Attention cette exposition est temporaire et ne dure que quelques mois. Fin programmée pour début septembre.

Les perspectives pour l'avenir et les prochaines générations ne sont pas très bonnes, y compris en Nouvelle-Aquitaine avec des canicules et des incendies... © Getty - Andrew Merry

Le Muséum se trouve à côté du jardin public de Bordeaux. Il faut prendre le tram ligne C arrêt jardin public. Il est ouvert de 10h à 18h30. Attention c'est fermé le lundi. L'entrée est fixée à 7 euros.

2ème bon plan loisirs, on poursuit avec ces fameuses bulles vertes sur le bassin d'Arcachon.

C'est sur Lège Cap Ferret que cela se passe... "Les bulles vertes" sont en réalité un service de mobilité. Si vous souhaitez visiter le bassin, aller de plage en plage, découvrir, regarder, contempler, vous imprégner des différents lieux charmants du cap ferret... "les bulles vertes sont faites pour vous. La piste cyclable qui va de Piraillan jusqu'au Phare, le village de l'Herbe, Le Canon ou encore Grand Piquey... Tout est joli et très charmant mais le gros soucis c'est effectivement de pouvoir relier ces différents spots. Il y a trop souvent des embouteillages et les plus beaux endroits ne sont pas toujours accessibles en voiture. Les Bulles Vertes ont trouvé la solution. Celle de proposer de la location de trotinettes tout-chemin... ou tout-terrain... 20 trottinettes sont à votre disposition pour cette sortie estivale avec 2 parcours au choix...

Frédéric NAU est le co-fondateur...

Frédéric Nau Copier

Elle n'est pas sympa cette sortie ? © Getty - P. Eoche

Les locations peuvent se faire sur plusieurs durées, plusieurs formules. C'est à vous de voir laquelle vous convient. Toutes les infos sont sur la - bulle - verte.com

On termine avec la supertournée 2000 par le collectif Kloudbox...

C'est ce soir (vendredi 30 juillet 2021) à Bruges, place de l'Hôtel de ville. Il s'agit d'une représentation de ce collectif qui va revenir sur le succès des lotos. Il va forcément s'en moquer un peu mais surtout mettre en avant ce qui en fait un réel instant populaire et apprécié. Rien ne va manquer ! Le bruit du boulier, les cartons numérotés, les effets de micro, les grains de maïs, les cris victorieux, les lots et les lamentations des perdants, la buvette et les tentatives de tricheries. C'est à Bruges ce soir dès 20h00. La réservation est obligatoire et les infos sont sur ete métropolitain.bordeaux-métropole.fr