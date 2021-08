L'été de toutes les sorties, on commence la semaine avec le soleil et des bons plans !

1er bon plan... On commence par la Cité du vin...

La Cité du vin se trouve évidement à Bordeaux entre la Garonne et les bassins à flots (rive gauche). Elle est ouverte durant tout cet été avec de nombreuses expositions et des animations qui n'attendent que vous. L'objectif ? Vous transmettre la passion du vin et vous apporter le maximum d'informations sur le secteur du vin à travers le monde. A Bordeaux, on aime faire les choses bien et c'est pour cela qu'il existe même par exemple des ateliers pour apprendre à déguster le vin. Familiarisez-vous avec la pratique de la dégustation de vin et levez le voile sur les codes qui l’accompagnent. Vous allez être guidés par un professionnel du vin, vous allez sentir, vous allez observer, expérimenter, bousculer vos sens et ainsi découvrir les codes du vin... Ils sont à la portée de tous.

la cite du vin © Getty - Jumping Rocks

Pendant cet atelier, vous pourrez vous tester sur 3 vins. Mais encore faut-il réserver votre place. Tout se passe (pour l'achat) sur le site internet laciteduvin.com. Cette expérimentation dure à peu près 60 minutes et elle se déroule tous les après-midi vers 15h. Le tarif est à 15 euros par adulte et de 12 euros pour les étudiants.

bouteilles de vin à tester © Getty - MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

2ème idée de sortie... on poursuit avec ce spectacle sur Georges Brassens

« BRASSENS ET COMPAGNIE » est un spectacle de reprises des incontournables de ce chanteur. En hommage au 100 ans de Georges Brassens, la compagnie Pyramid va vous présenter Brassens et Cie. Les chansons sont arrangées et elles sont interprétées afin de s'adresser à tous les publics (y compris les plus jeunes qui bien évidement n'ont pas connu Georges Brassens. Rendez-vous salle Sirougnet à Vendays Montalivet mercredi soir (le 11 août).

100 ans de Georges Brassens © Getty - Keystone-France

Notez d'ailleurs, toujours dans le médoc, un marché nocturne demain soir sur le port de Goulée à Valeyrac : qui est un ancien port de pêche réputé, constituant un relais entre Pauillac et Le Verdon. Le port de Goulée conserve des petites cabanes de pêcheurs. Il compte cependant aujourd’hui davantage de bateaux de plaisance que de bateaux de pêche. C'est un endroit idéal pour un marché nocturne... Les petites cabanes, le chenal, l'estuaire tout près... C'est à partir de 18h00

Enfin 3ème bon plan... On termine avec la nuit des carrelets

La Nuit des Carrelets en Gironde vous invite à une soirée de spectacles et de déambulation artistique. Une manifestation ouverte à tous autour des carrelets du Port des Callonges... Venez à la rencontre de la Nuit des carrelets et de sa programmation nourrie de concerts, de performances théâtrales et lumineuses dans les carrelets avec scénographie, expérience sonore et illumination. Le temps d’une soirée, les carrelets sont sublimés. Cette manifestation est dédiée aux amoureux du patrimoine maritime et fluvial, aux curieux en tout genre et aux habitants et touristes... Cette nuit des carrelets n'est possible que sur réservation. A noter aussi un marché nocturne, il est organisé sur la zone d'accès libre de Terres d'Oiseaux (ainsi que sur la ferme Califourchon). Rendez-vous au Port des Callonges - Terres d'Oiseaux ce Dimanche 15 Août 2021 à Braud et Saint louis.