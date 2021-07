L’été de toutes les sorties : des idées pour vous divertir et vous amuser en famille

1er bon plan, on commence par ce fameux labyrinthe...

Il se trouve entre Arcachon et Bordeaux. Imaginez... on vous met au milieu d'un énorme champ de maïs dans lequel on a réalisé des passages, des couloirs... ceux de ce labyrinthe. L'objectif est de trouver la sortie. Vous avez la possibilité sur place de choisir 2 parcours. Le premier est ludique et le second s'appelle d'ailleurs "à la poursuite du lapin blanc". Tout au long de votre évolution dans ce champs de maïs aménagé, vous allez devoir affronter différents jeux en bois grandeur nature et, chose moins facile pour certains, vous devrez faire preuve d'agilité. Sauf qu'il faudra aussi être concentré pour réussir à résoudre l'énigme finale qui est LA condition pour sortir du labyrinthe. Bienvenu au Pop Corn Labyrinthe à Cestas. La réservation est conseillée en journée et en nocturne mais elle n'est pas obligatoire. Des départs sont prévus de 10h00 à 19h00. L'entrée est comprise entre 7 et 10 euros.

2ème initiative, les animations estivales du moulin de Porchères, à visiter absolument !

Ce moulin, c’est une histoire d’Hommes... d’un propriétaire, de bénévoles et de salariés qui continuent à faire vivre ce patrimoine, pour le plaisir des petits et des grands (et effectivement pour les nouvelles générations). Les visiteurs peuvent rentrer à l'intérieur, comprendre l'importance et le rôle de ce monument... On vous dit tout sur son histoire et son fonctionnement... il y a même des visites guidées. Elles sont notamment assurées par Sandra Bérenjère.

Sandra Bérenjère Copier

Et pourquoi ne pas faire son propre pain ? © Getty - Pascal Deloche / Godong

Le site du Moulin de Porchères se trouve dans le Nord Libournais. Et pendant la visite guidée, vous découvrirez l'incroyable ingéniosité du système où le grain de blé voyage pour être trié, lavé, brossé, écrasé, tamisé et finalement transformé en farine. Et d'ailleurs un atelier "fabrique ton pain" est proposé. Le visiteur ressort avec son pain qu'il a préparé, pétri et façonné. Le moulin est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00. L'activité de fabrique du pain coûte 11 euros par adulte et 9 euros par enfant. Il faut compter 2 heures de visite avec l'atelier. Réservations conseillées.

Enfin autre idée de sortie, on termine avec une visite hors du commun de Bordeaux.

Un tour de Bordeaux en 2CV ? © Getty - Samuli Vainionpää

On peut se promener dans cette ville à pied, en VCUB, en tramway, en voiture aussi mais encore faut-il faire les choses bien et de façon originale. Surtout en été et pendant les vacances, vous allez ainsi pouvoir réserver un balade dans une 2 CV privatisée pour vous dans le centre ville de Bordeaux à la découverte du patrimoine girondin. Si l'aventure vous tente, rendez vous sur le site : 4 roues sous un parapluie.com. Vous pourrez demander votre devis, les tarifs et rajouter des options.