L'été de toutes les sorties, divertissements et loisirs à Arcachon, à Bordeaux et à Libourne.

1ère idée de sortie, on commence par ces oiseaux à voir dans Bordeaux !

Ils sont même étranges ! Des volatiles bizarres qui ont été imaginés par le plasticien Sébastien Vonier. Ils viennent hanter le quartier de La Bastide. Il faut savoir qu'ils sont disséminés dans le quartier de la rive droite de la Garonne sous différentes formes... Parfois mélancoliques, ils semblent attendre quelque chose. Ces six sculptures de grès sont directement inspirées par le confinement. Leurs yeux noirs semblent nous adresser une question dont seul celui ou celle qui les découvrira au détour d'une rue connaît la probable explication. Elles laissent à chacun d'entre nous le choix de l'interprétation. Elles peuvent en tout cas interpeller et au moins être l'occasion d'une sortie dans ce quartier de la Bastide à Bordeaux où bien d'autres choses se visitent (comme le jardin botanique, les quais entre le pont de pierre et la caserne Niel et Darwin). Cette exposition s'appelle Grosse fatigue et elle est proposée jusqu'au 10 août.

Etranges volatiles... - Sébastien Vonier

2ème bon plan, on poursuit avec le Big a Jump

C'est sur le bassin d'Arcachon. Comme la météo n'est pas très bonne en ce moment, on vous a trouvé un endroit pour que vos enfants se défoulent et s'amusent en même temps. Il s'agit d'une salle avec des trampolines ! Ils sont beaux, ils sont variés et de différentes dimensions. Ils sont surtout accessibles et ouverts. Et chose importante, nous sommes jeudi et c'est journée fluo et même soirée Fluo (à partir de 20h sans les lumières, on branche les lampes fluos). Les enfants adorent et les parents aussi car les plus jeunes peuvent se dépenser !

Big A Jump - Big A Jump

Le responsable du Big A Jump Trampoline Park à Biganos s'appelle Marco Couard.

Horaires et infos pratiques - Big A Jump

Comment faire pour participer à cette soirée fluo de 20h à 22h00 ? C'est très simple, vous appelez dès maintenant pour réserver. Cela coûte 11 euros l'heure. Big A Jump Trampoline Park (sur place il y a un parking assez grand) : 9 rue louis Braye à Biganos

3ème bon plan enfin, on termine avec un festival à Libourne

Il s'agit de Fest'Arts. C'est l'évènement de cette semaine. Cela a commencé mardi et il se termine samedi avec quelques petits et grands changements à noter pour cette édition spéciale. Le festival dure 5 jours (au lieu de 3 jours). La réservation est obligatoire et se fait exclusivement par téléphone pour l’ensemble des spectacles. 2021 est aussi le temps des célébrations car le festival fête ses 30 ans ! 30 années d’innovations artistiques, d’engagements et de rencontres insolites dans la ville avec à la fois la partie OFF et le IN. La programmation est variée avec toujours des compagnies théâtrales qui viennent se produire. Toutes les infos et les réservations se font sur festarts.com