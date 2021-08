L'été de toutes les sorties... du dimanche ! Voici quelques pistes pour vos loisirs

Première idée de sortie, on commence par Bordeaux !

Direction le secteur ou le quartier des bassins à flots, nous allons visiter la Cité du vin. Dans sa 4ème exposition temporaire artistique, la Cité du Vin aborde la mythologie. "Boire avec les dieux !" a été produite par la "Fondation pour la culture et les civilisations du vin" aux côtés de Jean-Yves Marin, commissaire de l'exposition et muséologue. Cette exposition "Boire avec les dieux" présente une cinquantaine d'oeuvres antiques. Certaines d'entres elles ont été prêtées de manière exceptionnelle par le Musée du Louvre et le Musée national archéologique d'Athènes. Au fil d'un parcours, qui est ponctué de dispositifs sonores et visuels, vous allez découvrir les liens étroits établis par la civilisation gréco-romaine entre le vin, les dieux et les hommes. Cela permet de mettre en avant les multiples visages ou facettes de Dionysos (le principal dieu du vin) et la richesse des rituels qui lui sont associés.

La cité du vin © Getty - Jumping Rocks

La cité du vin de Bordeaux est ouverte aujourd'hui de 10h à 19h00. Pour vous y rendre, il est conseillé d'utiliser les transports en commun. Le TRAM ligne B, les bus notamment les lignes 7 et 32 et le Batcub. L'entrée coûte 20 euros par personne.

2ème bon plan, on va sur le bassin d'Arcachon pour une autre exposition !

L’association Okeanos organise effectivement une exposition consacrée aux instruments de pêche ce week-end (en ce dimanche c'est sur le port de La Teste). Et c'est vrai que cette année elle fait les choses en grand. Pour ses 20 ans d’existence, Okeanos (une association sur le patrimoine maritime local) met en place cette initiative qui porte le nom "les dents de la mer". C'est de 10 heures à 18 heures sans interruption... L’occasion est réelle de découvrir tous les instruments de pêche si particuliers. On peut citer par exemple les harpons et dont l’usage fut courant sur le bassin d’Arcachon. Cette exposition est accompagnée d’exemples de croquis sur les techniques de forge ainsi que des illustrations de la dernière baleine pêchée dans les passes du bassin d’Arcachon vers 1930. Afin de recevoir les visiteurs... une tente a été installée sur le terre-plein de la cabane 128 sur la digue centrale du port de La Teste. Rendez-vous aujourd'hui avec toujours son pass sanitaire.

Enfin 3ème proposition, on termine par la dune du pilat

la dune, notre dune ! © Getty - Raquel Maria Carbonell Pagola

La dune, évidement, se visite, se contemple et se monte durant ces vacances. Mais on a une info ou un conseil à vous donner si vous voulez passer la journée sur ce site patrimonial hors du commun ! Un parking relais a été mis en place avec une navette (qui vous permet de relier la dune du pilat en bus). Ce parking se trouve au niveau du parc des expositions de la Teste de Buch. Cela vous coûtera 2 euros pour une journée entière mais cela permet d'éviter surtout les bouchons. Il y a une navette toutes les 20 minutes en direction de la Dune du Pilat.