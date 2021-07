L’été de toutes les sorties en ce début de week-end... C'est parti !

L’été de toutes les sorties avec un son et lumière à Bazas, un repas de famille en public et du canoë...

1er bon plan, il nous emmène à Bazas...

On commence par... ce son et lumière dans le sud-Gironde. Et il est prévu dans quelques jours, à partir du 7 août avec une jauge précise chaque soir. Cette jauge qui pourra d'ailleurs être revue à la baisse en fonction des mesures sanitaires. En revanche, on espère vraiment que cette manifestation aura lieu parce qu'elle est vraiment très agréable. Il a été décidé de mettre en place un nouveau spectacle, sur un format plus restreint, avec 6 représentations sous la halle de la mairie de Bazas et ce spectacle sera donc adapté aux consignes sanitaires ! Il est proposé sur deux week-end : « Nuit masquée… Bazas racontée… ».

Vendredi 7, samedi 8 ou dimanche 9 et... vendredi 14, samedi 15 ou dimanche 16 à partir de 21h30 sous la halle de la mairie de Bazas. A noter en première partie une petite pièce de théâtre et en deuxième partie le fameux son et lumière de 45 minutes sur l’histoire de Bazas avec animaux et artifices. Il est obligatoire de réserver sa place : surtroubadours-bazas.com

2ème idée de sortie, on poursuit avec un repas de famille...

Et c'est à Martignas sur Jalles depuis le parc Moulin Bidon ce samedi 31 juillet à partir de midi. L'entrée est libre et gratuite. Il faut simplement apporter son repas puisque le principe est très simple... La compagnie "16 ans d'écart" organise un spectacle participatif autour de ce pique nique avec des improvisations. Ce sont 11 comédiens et comédiennes qui vont reproduire un repas de famille au milieu des spectateurs. Anecdotes, maladresses et rigolades garanties. Rappel du lieu : le parc Moulin Bidon aujourd'hui entre midi et 15h00 sur la commune de Martignas sur Jalles...

Dernière piste pour ce week-end et les prochains jours...

On termine avec des balades en canoë sur la Leyre. C'est vraiment l'activité à réaliser en famille durant cet été...

Vous prenez vos affaires, un tee-shirt, un maillot de bain, un chapeau, des lunettes de soleil et un peu de crème... à la fois contre les coups de soleil et contre les moustiques et... vous prenez la direction de la réserve ornithologique du Teich. Durant toute la période estivale, il est organisé des ballades en canoë (justement au départ de cette réserve). Juste à l'entrée, une fois votre réservation effectuée et votre arrivée signalée... vous allez pouvoir prendre possession des canoës et des kayaks de mer. A plusieurs, en couple, entre amis, avec vos enfants... vous allez pouvoir découvrir un écosystème protégé et très singulier. Celui donc de la rivière Leyre. Les poissons, les insectes, les plantes, les fougères, les arbres... On apprend à mieux comprendre comment la nature a créé ici un équilibre parfois très fragile. Il faut compter un bon après midi pour naviguer assez longtemps. Les réservations se font sur canoesur laleyre.com