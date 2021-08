L'été de toutes les sorties... en ce milieu de mois d'août en Gironde

1ère idée de sortie, on commence par... cette lecture sous les arbres...

Sous un arbre, la fraicheur et parfois... une belle histoire racontée ! © Getty - picture alliance

Et elle est proposée tous les mardis et tous les vendredis dans le cadre de "Bulles d'été" sur la commune de Pessac. Comme son nom l'indique, il vous suffit de vous allonger sous les arbres et à l'ombre et, si la météo le permet, une personne vient vous lire une histoire. Quoi de mieux pour passer une journée reposante et agréable... Cette opération est labellisée "Partir en livre" et elle se déroule le mardi dans le parc de Fontaudin et le vendredi depuis le jardin partagé de Saige. Vous avez rendez- vous entre 10h et 11h30 pour cette lecture... qui est gratuite et proposée par la bibliothèque Pablo Neruda de la ville de Pessac.

2ème idée de sortie, on poursuit avec ces labyrinthes qui sont très à la mode cette année...

Un plan et... le labyrinthe devant vous - Labymedoc

Il en existe plusieurs dans le département... Il y a celui de Cestas mais aujourd'hui intéressons-nous à celui qui a été réalisé dans le médoc. A Naujac sur mer, il s'agit du premier labyrinthe géant du département. Il a été imaginé dans un champ de maïs. "Laby Médoc" s'étale sur une parcelle de 2 hectares avec des chemins parsemés de carrefours et de voies sans issues. Mais tout se fait dans la bonne humeur et on arrive toujours à retrouver son chemin. Il existe d'ailleurs plusieurs jeux...

Vous avez le parcours pédagogique avec une feuille de route et vous allez devoir répondre à des questions en retrouvant des panneaux cachés dans le labyrinthe. - On vous propose la course d'orientation et on vous donne une carte et une boussole Et enfin... en 3ème... la chasse au trésor ! Vous allez devoir percer un secret inspiré d'une histoire vraie.

Julien Migeat réprésente ce labyrinthe.

Julien Migeat Copier

Plusieurs soirées spéciales sont donc prévues... Mercredi 11 août, il ne faut pas rater une soirée horreur et le 18 août : soirée Harry Potter. Il faut prévoir un prix d'entrée à 7 euros 50 mais c'est dégressif. Si vous venez en groupe de 10 personnes, le tarif descend à 5 euros 50. Laby Médoc se trouve Impasse Roussignan à Naujac sur Mer

3ème bon plan... On termine avec le raid des maraîchers

Ce sont des balades à pied ou à vélo dans la zone maraîchère d'Eysines. Elle est en général ponctuée d'étapes et elle a pour but de découvrir la vallée des Jalles où sont implantées de nombreuses exploitations de producteurs et de maraîchers. Ces mêmes professionnels se feront un plaisir de vous ouvrir leurs parcelles et leurs terrains avec de nombreuses animations (comme des marchés de producteurs de pays). C'est le vendredi soir ou le samedi matin jusqu'au 21 août mais, en raison du contexte sanitaire, cette manifestation s'étale sur 12 dates seulement depuis le 9 juillet. Le nombre de participants est limité à 12 personnes. 16ème édition du Raid des Maraîchers : inscription obligatoire et informations auprès de la mairie d'Eysines.