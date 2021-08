L'été de toutes les sorties, on est samedi et on en profite !

Premier bon plan, on va parler sport pour commencer

Il ne faut pas rater l'Open de tennis de Lacanau ! Evènement annuel phare du club, cette manifestation est un tournoi hors catégorie qui offre chaque année un spectacle tennistique de haut niveau avec la participation de joueurs numérotés dans le top 100 français et des joueurs étrangers reconnus pour leurs qualités de jeu. C'est ouvert à tous avec près de 500 matches depuis pôle de l'Ardilouse à Lacanau-Océan. La finale est prévue mercredi mais ce week-end il y a des matchs. Le public est attendu à partir de 9h30 avec 4 matchs en extérieur et 2 en intérieur. Samedi et dimanche. L'entrée est gratuite et libre. Le pass sanitaire est en revanche obligatoire.

Autre idée de sortie, on part à présent pour Le Verdon

Cette commune invite toute la population à la fête du 15 août ! Car qui dit 15 août au Verdon-sur-Mer, dit Fête de la mer. Elle prendra des couleurs particulières pour cette édition 2021 alors que le phare de Cordouan fait son entrée au patrimoine mondial de l’Unesco. La Fête de la mer commence dès 10 h 30 avec, comme toujours par l'hommage aux marins péris en mer à la pointe de Grave. Ensuite, à 13 heures, est organisée une visite gratuite du baliseur Gascogne. A noter aussi des portes ouvertes de "Phares et balises". Il sera possible également de prendre part à des jeux dès 17 heures avec course aux canards, pilotage de drones et fête foraine… La Fête de la mer se terminera par un spectacle "pyromusical" nommé « Les Années pop », à 23 heures. Cette journée de dimanche sera animée par Doumé et la banda "La Band’à Pépette".

Enfin dernière idée de balade, du Larsen à Bègles ! Larsene on the beach !

Larsene on the beach - Larsene

C'est du moins le nom de cette manifestation qui est aussi celui d'une association. Dans le cadre de Bègles Plage, l'association Larsene propose deux journées concerts dans des styles très éclectiques. Pop, rock, chanson, rap... Il y en a pour tous les goûts. C'est ainsi qu'aujourd'hui vous allez pouvoir profiter d'un programme assez fourni avec du folk-rock, du rap. Tout se déroule sur le site de Bègles Plage depuis hier vendredi (13 août) de 18h à 22h (avenue Pierre Mendes France à Bègles). L'accès à ces deux journées est soumis à la réglementation en vigueur et notamment au pass sanitaire.