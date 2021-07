L'été de toutes les sorties, il fait beau et c'est aujourd'hui ou jamais !

1ère idée de sortie... Elle se trouve à Bordeaux !

On commence par... une balade sur la Garonne à Bordeaux ! C'est bien de visiter Bordeaux, mais c'est encore mieux de le faire depuis la Garonne qui divise en 2 cette ville. Ce qui permet d'avoir un point de vue inégalé sur les quais et sur les ponts ou encore le patrimoine girondin. L'association "Les marins de la lune" est installée aux chantiers de la Garonne au bord du fleuve et elle propose des activités nautiques. Elle organise des sorties en kayak et en canoë. Il faut compter 1h30 pour cette sortie insolite, ce qui vous permettra de naviguer à la fois sur l'eau certes mais surtout en milieu urbain (d'entendre à la fois le clapotis des vagues de la Garonne et les klaxons des voitures ou du tramway). Le parcours s'effectue au moment de l'étale, lorsque la marée s'inverse. Il faut compter 30 euros par personne et il faut savoir nager (on se sait jamais) ! Infos et réservations sur bordeauxcanoe.com

vue du pont de pierre et de Bordeaux depuis la Garonne © Getty - Glow Images

2ème bon plan... Le splash park à Hourtin et Lacanau !

On poursuit avec une activité très familiale et qui va ravir tout le monde... Le Splash Parkest effectivement situé sur 2 lieux. Le premier se trouve à Lacanau et le second sur la commune d'Hourtin. Imaginez, vous allez proposer à vos enfants (à partir d'un certain âge), à vos amis ou encore à vos collègues de travail pourquoi pas... des activités ludiques et surtout totalement distrayantes ! Vous avez des structures gonflables... et vous pouvez vous amuser dessus. Les Splash Parks, ce sont deux parcs aquatiques gonflables proposés en version XL pour vous offrir encore plus de défis et de bonne humeur ! Et c'est vraiment pendant l'été que cette activité se sublime car avec l'élément liquide, avec l'eau on n'a qu'un seule envie, c'est de jouer et se lancer pourquoi pas des défis et des chalenges. On saute, on plonge, on prend l'eau mais surtout on passe des moments positifs dans la bonne humeur.

Elsa Bonnamy est la responsable et la co-fondatrice

Elise Bonnamy Copier

Splash park - Splash park

Il est conseillé de réserver sa place car avec les beaux jours il y a parfois beaucoup de demande. Cela se passe par téléphone, sur place ou sur internet SPLASH-PARK.fr. Les tarifs sont d'à peu près 10 euros par personne et par heure mais vous pouvez profiter de tarifs de groupe pour organiser vos anniversaires, enterrement de vie de célibataire, cousinades mais aussi vos opérations de team-building et journées cohésion. Le SPLASH PARK de Lacanau se trouve donc plage du Moutchic et à Hourtin-Port sur l'île aux enfants.

Vue d'en haut - Splash park

Enfin 3ème idée de sortie, on termine avec un repas en famille !

C'est du moins ce que propose la compagnie "16 ans d'écart" ce samedi 31 juillet entre 12h et 15h00 depuis le parc Moulin Bidon à Martignas sur Jalle. Il s'agit d'un spectacle participatif qui est déguisé en pique nique où les spectateurs participent au milieu des 11 comédiens et comédiennes. Au programme des rigolades, des maladresses, des rancunes et des anecdotes à partager, le tout sous la forme de l'improvisation. L'entrée est libre et il faut apporter son pique-nique, son repas.