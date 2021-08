L'été de toutes les sorties, la sélection du jour pour vos prochaines balades dans la région !

1ère idée de promenade... On commence par le château royal de Cazeneuve.

Il surplombe les gorges du Ciron et il raconte surtout 400 ans d'histoire. Il faut savoir que cette forteresse a toujours été habitée. Y compris aujourd'hui. La famille qui est y vit correspond à la descendance directe des Albret. Elle l'occupe depuis 2 siècles. Par ailleurs, d'énormes travaux sont régulièrement réalisés afin de conserver ce monument. Cela a été le cas encore dernièrement. Ces travaux permettent en tout cas aux visiteurs de profiter d'un château dans son état (presque) d'origine avec...

Le salon et la chambre de la reine Margot

La tour effondrée du 18ème siècle (qui est d'ailleurs en cours de reconstruction)

Et son jardin à l'anglaise de plus de 40 hectares, sans oublier la fameuse grotte où le reine MARGOT aurait reçu ses nombreux amants. Elle avait été assignée ici à Cazeneuve par le roi HENRI IV. Les visites durent 1 heure environ. Il faut compter 11 euros 50 pour l'entrée des adultes et 7 euros pour les enfants.

2ème sortie possible... On parle à présent du Reggae Sun Ska.

Il est annulé en raison de la crise et la situation sanitaire. Fort heureusement en Gironde on n'a pas la possibilité de vivre un été normal mais on a des idées. Les organisateurs du Reggae Sun Ska, qui doivent assumer la 2ème annulation de ce festival depuis 2019, ne se laissent pas abattre et propose du coup des concerts en juillet et en août, mais sous conditions ! Ils ont lieu un fois par semaine le jeudi et avec une jauge réduite. La programmation du mois de juillet était plutôt légère avec des artistes à découvrir. Pour ce mois d'août, on est sur des groupes avec une renommée plus établie (toujours avec une programmation plutôt orientée reggae). Le reggae est effectivement le coeur de cible du festival en temps normal ! Les fidèles vont pouvoir s'y retrouver ! Voici une présentation avec l'une des représentantes : EDWIGE LACHAISE Bob 48 secondes Et le passe sanitaire est obligatoire à l'entrée. Rendez-vous sur le domaine de NODRIS là où se passe le festival normalement. Sur la commune de VERTEUIL jeudi soir.

Edwige Lachaise représente cette organisation.

Le passe sanitaire est obligatoire à l'entrée. Rendez-vous sur le domaine de Nodris. Il s'agit du lieu prévu pour le festival normalement sur la commune de Verteuil. C'est jeudi soir.

Enfin 3ème bon plan... On termine avec l'observation des oiseaux

Quoi de mieux pour occuper les enfants et pour distraire toute la famille durant une sortie d'été, qu'une journée à regarder la nature. Direction Braud et Saint Louis. "Terre d'oiseaux" est un espace naturel mais avant tout une réserve ornithologique de 120 hectares. Elle a été aménagée sur un territoire qui est une voie importante de migration des oiseaux sauvages. Juste en bordure de l'estuaire de la Gironde et grâce à plusieurs tours panoramiques d'observation, le visiteur peut voir et découvrir plus d'une centaine d'espèces. Les balades sont libres mais peuvent être accompagnées par un guide naturaliste. Il est également proposé des animations pédagogiques. Pour le prix de l'entrée : il est fixé à 6 euros. Infos sur le site internet : terres d'oiseaux.fr