L'été de toutes les sorties, le soleil est de... sortie ! Comme vous ?

1ère idée de balade, elle est proposée avec "terres d'oiseaux".

Il est surtout question de papillons, histoire de vous renseigner et d'apprendre pas mal de choses sur les papillons (seul ou en famille). Cette sortie est organisée au départ de Terre d'oiseaux à Braud et Saint Louis... A la tombée de la nuit, vous allez partir à la découverte des papillons présents dans les marais ! Vous serez encadré par un guide qui vous donnera de nombreuses explications. Vous pourrez aussi réaliser l'expérience du grand drap blanc sous lequel vous disposez une lumière (de quoi attirer les insectes nocturnes). Cette initiative permettra d'identifier et de contempler la grande diversité des papillons qui volent durant la nuit. Elle est prévue le vendredi 13 août à partir de 21h00.

Le parcours est assez simple mais il faut compter 2 à 3 heures de marche. Donc le conseil que l'on pourrait donner, c'est de venir avec de bonnes chaussures. Attention il faut réserver sa visite. Elle est d'ailleurs payante. Elle coûte 6 euros pour les adultes et 4 euros pour les moins de 14 ans. Autre détail important, les groupes sont limités à 14 personnes. Infos et réservations auprès de Terres d'oiseaux.

2ème bon plan, on poursuit avec un concert

Depuis un bar, qui fait brasserie, vous dégustez une bonne bière (attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération). Donc, vous dégustez votre bière avec des amis. Vous discutez, vous plaisantez, vous êtes de bonne humeur et tout va bien. Et là... cerise sur le gâteau, l'établissement (qui vous accueille) vous propose en plus un soirée musicale ! On n'est pas loin du bonheur ultime. Rendez-vous donc à la brasserie Mira à la Teste de Buch pour entendre Doug. Il va proposer des reprises de musiques country et blues des années 20 jusqu'à nos jours. Elles sont, au passage, judicieusement arrangées grâce au talent de ce guitariste. Vous allez entendre du Neil Young, du Bob Dylan ou encore du Robert Johnson ! La brasserie Mira propose une soirée avec l'artiste Doug ce soir à partir de 21h00.

C'est 370 avenue Vulcain à la Teste de Buch

3ème idée de sortie, on termine avec un cinéma en plein air !

C'est à Lormont et avec le retour du très beau temps, vous allez vivre une expérience très agréable. Effectivement il s'agit de ciné en plein air, en partenariat avec Artec et dans le cadre de l'opération "Bel été" à Lormont. Le film projeté est celui de Mohamed Hamidi et il est sorti en 2020 avec Kad Merad. Il s'agit de "Une belle équipe".

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de cette petite communauté...

Rendez-vous à Lormont : sur le site Brassens Camus : rue Henri Dunant à partir de 21h30. L'entrée est libre dans la limite de la jauge requise.