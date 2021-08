L'été de toutes les sorties, les bons plans de cette semaine en Gironde

1ère idée de sortie... On commence par la nuit des étoiles !

Il est possible que la météo soit clémente ce week-end pour cette nouvelle édition de la fête des étoiles avec plusieurs opérations et plusieurs nuits... Le club d’astronomie Capsud invite les amoureux du ciel et de la nature à participer à ces opérations d'observation de la voie lactée. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Vous avez rendez-vous vendredi 6 août en soirée à partir de 22h, sur le site des Archers du Bassin (avenue de l’aérodrome, La Teste de Buch). Autre date, le dimanche 8 août en matinée avec une observation du soleil de 10h30 à 13h depuis la mairie annexe de Pyla sur Mer. Enfin, dimanche 8 août en soirée vous allez pouvoir rechercher certaines étoiles dans le ciel à partir de 22h, sur le site des Archers du Bassin toujours à La Teste de Buch. ... Attention tout de même car en raison des nouvelles règles sanitaires, il y a encore un doute sur l'organisation de cette manifestation. Pour en savoir plus direction le site internet : http://www.astrosurf.com/capsud1

Un ciel captivant © Getty - Pakin Songmor

2ème idée de balade... On poursuit avec une animation musicale

Elle se déroule sur La Teste de Buch (sur le parvis du marché ce dimanche)... Le New Bumpers Jazz Trio est un orchestre jouant bien souvent en acoustique et en mobile et depuis plus de 20 ans du jazz de la Nouvelle Orleans dans son pur esprit originel. Et ce groupe est prévu sur la bassin d'Arcachon. Il va se produire pour vous. Il s’est déjà présenté au public sur de nombreuses scènes et festivals français mais aussi en Europe et en Amérique. Il sait mettre l'ambiance... On finit toujours par se prendre au jeu de la musique Jazz et à vouloir danser un peu...

New Bumpers Jazz Trio Copier

Vous retrouverez, ou découvrirez toute l’authenticité de ce Jazz riche, festif, varié et entraînant, parfaitement adapté à la danse ce week end... Le NEWS BUMPERS JAZZ TRIO c'est à la Teste de BUCH. Il vous attend sur le parvis du marché dimanche à 11h pour 2 heures de concert.

3ème et dernier bon plan ou animation... une belle initiative sur Bordeaux

Elle a été imaginée et créée par l'équipe de la Salle des fêtes Bordeaux Grand-Parc et ses partenaires... Il s'agit d'un festival pluridisciplinaire qui propose une programmation estivale aux habitants du quartier Grand-Parc. Danse, musique, art de la rue, expositions, animations, ateliers, sport... Cette deuxième édition s'inscrit dans la cadre de la saison culturelle 2021 déjà assez fournie. Ce festival va offrir une programmation variée pour les petits et les grands, à partager entre amis ou en famille. C'est demain (mercredi 4 août) de 10h à minuit jeudi 5 août de 15h à 22h et vendredi 6 août de 16h à 22h depuis le parc Rivière (rue Mandron) à Bordeaux. La réservation est obligatoire : la billetterie est ouverte sur helloasso.com