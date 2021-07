L'été de toutes les sorties, les bons plans loisirs en Gironde

Première idée de sortie... Le tour du médoc en 80 minutes.

Le château Maucaillou, belle propriété à Moulis-en-Médoc propose plusieurs rendez-vous tout au long de l’été (dont un spectacle joué demain dans les chais). Ce spectacle est une comédie sur le Médoc jouée, écrite et interprétée par Thierry Rémi. Le tour du médoc en 80 mn. C’est tendre, drôle et instructif. Pour les réservations, vous allez sur le site du château Maucaillou et ensuite vous empruntez la belle route des châteaux pour vous y rendre.

Autre idée... Une exposition sur le papa du célèbre héros de BD Corto Maltese au musée d’Aquitaine à Bordeaux

Un voyage dans l'univers de l'artiste-dessinateur Hugo Pratt, aux côtés de ses nombreux héros, dont le célèbre marin aventurier Corto Maltese ! C'est l'objectif de cette exposition qui rend hommage à l'un des plus grands créateurs de bande dessinée. Le visiteur embarque dans les mondes imaginaires et réels d'Hugo Pratt, à la découverte des civilisations qui ont inspiré un artiste prolifique, influencé par le cinéma et la bande dessinée mais aussi par la littérature, la poésie et les musiques du monde comme l’explique Paul Matharan , le commissaire de l’exposition

Hugo Pratt Copier

Corto Maltese - Stefflater

L’exposition Lignes d’horizon est faite pour découvrir l’univers d’Hugo Pratt au Musée d’Aquitaine cours Pasteur à Bordeaux. Tram Ligne B. C'est ouvert du mardi au dimanche.

Enfin, dernier bon plan... une sortie nature et spectacle : le coucher de soleil sur la dune du Pilat à La Teste

Une fin de journée sur le plus beau tas de sable d’Europe aujourd’hui même de 19h30 à 20h30 . Partez en famille ou en amoureux sur le Grand Site de la Dune du Pilat au crépuscule, accompagnés d'un guide qui vous plongera dans l'histoire de la Dune. Comment s'est-elle formée ? Abrite-t-elle des formes de vie ? Pour boucler le tout, assistez en crête de dune à un spectacle magique et éphémère où les couleurs changent à chaque instant. C’est Gratuit bien sûr et c’est organisé par le syndicat mixte de la dune du Pilat.

de belles couleurs face à l'océan © Getty - Thomas Schmitt

Mieux vaut reserver sur : ladunedupilat.com