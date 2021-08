L'été de toutes les sorties, ou mieux encore le week-end de tous les loisirs !

1er bon plan pour ce week-end... On commence par la foire aux vins...

Tout en sachant qu'en raison de la crise sanitaire que nous connaissons, certaines de ces manifestations peuvent subir des modifications de dernière minute ou bien encore des annulations ! Cette foire aux vins se déroule dans le médoc ! Lesparre est le lieu de cette animation qui consiste à mettre en avant notamment les vins du médoc. Cette foire se déroule sur le site de la Tour de l'Honneur sur 3 jours (vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août). Au programme... Des animations en continu avec des bandas, des échassiers des Landes, des rouleurs de barriques ! Une randonnée pédestre est prévue pour dimanche matin avec également une brocante de 2 jours. C'est vraiment la fête du vin et de la gastronomie pour la 70ème édition de la Foire aux Vins du médoc, c'est à Lesparre-Médoc.

2ème idée de sortie, on poursuit avec la fête du port à Talais...

Cette commune présente 2 grands évènements durant l'été... On peut citer la fête de l'huître en juillet et la fête du port en août. C'est une manifestation qui permet d'attirer du monde car plusieurs animations sont organisées comme...

Une brocante

Un vide grenier de 9h à 19h00 avec restauration sur place. On peut aussi évoquer la venue d'un orchestre pour mettre l'ambiance !

Un feu d'artifice... L'ambiance sera surtout au maximum durant le feu d'artifice qui sera tiré à 22h30 samedi. ...

Afin de connaitre un peu le ressenti de ce rendez-vous festif, voici Franck Laporte. Il s'agit du maire de Talais.

On devra bien évidement respecter les règles de distanciation sociale anti-Covid19 mais cette fête aura le mérite effectivement de permettre une meilleure connaissance (découverte) de ce territoire de Talais. Fête du port de Talais : samedi 7 août, entrée et accès libres.

Enfin, 3ème info loisir... On termine avec un festival du bonheur !

C'est sur 3 jours et ça commence vendredi 6 août depuis le café culturel "Pourquoi pas ?" à Bordeaux. Après 2 années à imposer un festival uniquement en ligne en raison du confinement, les organisateurs sont heureux de donner rendez-vous au public (comme on dit) en présentiel. Il s'agit de 3 journées qui seront l'occasion de se retrouver autour d'animations (avec des artistes de la région). Josem, Cartable, Théo Tim, La Galette, La Jimonière, DJ Bonheur ou encore Yoé... Les artistes qui répondent présent sont nombreux (en extérieur sur une terrasse) ! Le programme comprend des concerts, des espaces de détente avec blind test, quizz... Et comme son nom l'indique, cette manifestation permet de véhiculer des ondes positives et de créer du lien. Le tarif est de 15 euros pour le pass des 3 jours et de 6 euros pour le pass d'une journée. La café Culturel "Pourquoi pas ?" se trouve 97 rue Malbec à Bordeaux.