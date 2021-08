L'été de toutes les sorties pour ce dimanche !

1er bon plan, on commence par cette fête sur la commune de Biganos...

Cette manifestation est inscrite dans le paysage estival de la commune depuis plus de 10 ans et c'est vrai que cette édition 2021 a du être un peu modifiée en raison de la crise sanitaire. Mais fort heureusement, elle n'est pas annulée. Cette fête autour de la nature et de notre terroir est concentrée sur une seule journée et vous propose un joli programme avec spectacles, démonstrations, marchés, expositions… Parmi les animations, il y a...

Un casse-croûte Gascon en partenariat avec le Comité des fêtes à 8h

Du théâtre conté par « Christine Mozas » avec 3 séances à 10h, 16h et 17h00

Des animations musicales à 10h40, 15h et 17h30

Un repas champêtre avec «Radio Guinguette» de 12h à 14h

Un cortège de vélos fleuris à 14h45

Un défilé de tracteurs à 18h et durant toute la journée... un marché artisanal et un marché des producteurs (huîtres, canards, safran, glaces,…) Vous l'aurez compris ce week-end, c'est à Biganos qu'il faut aller. Aujourd'hui depuis le parc Lecocq. Attention le pass sanitaire est obligatoire.

2ème idée de sortie, on poursuit avec une balade artistique

Et c'est dans le parc du château Maucaillou. La Cie "La Sauce Théâtre" a beaucoup travaillé pour proposer tout cet été plusieurs animations. "Perceptions" c'est du dimanche 11 juillet et jusqu'à aujourd'hui pour la dernière. Cette compagnie vous emmène donc en balade artistique. Il s'agit d’un spectacle déambulatoire à la découverte des espaces de Maucaillou. Cette troupe de théâtre vous amène devant le château et elle fait 8 scénettes qui vont être jouées sur différents espaces. Devant, à l'arrière, tout près du cuvier ou sur le perron. Attention, c'est sur réservation car les places sont limitées. Le tarif est de 12€ avec une dégustation de 2 vins du Château Maucaillou. C'est gratuit pour les -12 ans. Les départs de visites se font à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h00. Le Château Maucaillou se trouve sur la commune de Médrac dans le médoc entre Lesparre et Bordeaux.

Enfin dernière info, on termine avec Cap sciences

on oberve les étoiles quand le ciel est clair © Getty - getty

Cap Sciences qui organisait la fête des étoiles vendredi dernier mais aujourd'hui il y a aussi des choses à faire à cap sciences. Ce lieu de découverte et d'éveil sur les technologies, sur l'espace, la nature et la science permet aux jeunes et moins jeunes de comprendre plein de choses de manière ludique. Il y a des expositions et des tas d'animations. Rendez-vous au niveau du quai de Bacalan à Bordeaux (face au pont Jacques Chaban-Delmas. Ouverture du lundi au dimanche de 14h à 19h. Chose importante : Cap Sciences sera également ouvert ce dimanche 15 août. Prévoyez un tarif plein à 9 euros par personne.