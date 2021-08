L'été de toutes les sorties pour ce week-end et les prochaines semaines...

1er bon plan, on commence par l' escape game

Effectivement, il a été conçu par des habitants de Créon (ceux de la ludothèque de cette commune). C'est donc un jeu... une sorte d'enquête qui se fait en 2 phases. La première se réalise dans une salle fermée et la seconde sur le site de l'abbaye. C'est ludique et donc on apprend à mieux connaitre l'histoire du patrimoine et de ce lieu ! Vous allez remonter le temps et même, grâce à ce jeu, changer le cours de l'histoire en retrouvant le trésor inestimable volé à l'abbaye... Vous aurez 45 minutes (pas une minute de plus). Les tarifs sont de 15 euros pour les adultes et de 12 euros pour les jeunes de moins de 18 ans. Les réservations se font en contactant l'abbaye de la Sauve Majeure.

L'abbaye de la Sauve Majeure © Getty - Francois DUCASSE

Détail important, il existe aussi un parking pour garer sa voiture. Et d'ailleurs durant cet été vous pourrez en profiter pour voir une exposition de photos sur le centre des monuments nationaux et sur l'abbaye. "Lumières du temps" a été imaginée par 8 photographes. Ils revisitent les hauts lieux du patrimoine sur grand format. Elle (exposition) est ouverture de 10h à 13h et de 14h à 18h00 du lundi au dimanche.

2ème bon plan, un spectacle de chevaux

Et c'est à Andernos les bains. Les pirates sont de retour sur l'île aux chevaux avec un spectacle qui est un évènement à ne pas manquer. Il a lieu au Centre-équestre d'Andernos et il va enchanter les petits et les grands (c'est à dire les enfants et leurs parents... c'est donc familial) ! Les "Cavaliers du Temps" vous plongent dans l’épopée de corsaires naufragés sur une île aux trésors particuliers : des chevaux ! A la clé des numéros de voltiges, des cascades, du cirque, des acrobaties équestres… Ce programme est assez dense et se déroule sur une heure et 1/2 d’évasion. C'est tous les mardis et jeudis à 20h30 et tous les dimanches à 18h00. Billetterie sur place.

Le prix des places est à 16 euros et de 10 euros pour les enfants de 4 à 15 ans. C'est gratuit pour les moins de 4 ans.

Enfin un idée de sortie pour les prochaines semaines... On termine avec des voitures qui vont s'exposer dans un château

Rendez-vous au parc du château Haut Piquat le 21 août 2021 : ça tombe un samedi. Le Château Haut-Piquat réserve son parc pour accueillir des véhicules d’exceptions. Les propriétaires de ce domaine sont les membres de l’ACSO : l'autombile club du sud ouest. Et donc... le Château Haut-Piquat est l'une des étapes d’accueil au coeur du vignoble pour les propriétaires et les équipages de véhicules de collection. Régulièrement cet été, il est en effet le lieu d'accueil de rassemblement automobile.

Le 15 juillet la thématique était la route des vacances, début septembre les marques CITROEN et PEUGEOT seront à l'honneur mais d'ici là le samedi 21 août ce sont les sportives d’exceptions qui sont attendues. Ces autos d’exceptions sont des symboles d’excellence, d’esthétique et d’ingénierie. Vous allez être nombreux à vous rapprocher et à rêver... Il est à noter qu'un concours sera proposé. Les visiteurs pourront élire leur véhicule « coup de coeur » en rapport avec ce thème. L’équipe du véhicule gagnant sera invité pour un week-end d’exception (hébergement, visites et repas compris). Tous à Lussac samedi 21 août. Toute la journée au Château Haut Piquat. Les réservations se font dès maintenant. Sans attendre.