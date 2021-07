L'été de toutes les sorties, que faire en ce tout début de mois ?

1er bon plan, celui des moulins...

Cette semaine, je vous ai parlé du moulin de Porchères avec son activité de réalisation du pain. Et bien d'autres moulins vous reçoivent cet été. C'est vraiment la visite familiale par excellence ! Et c'est vrai que ces monuments, ces bâtiments sont assez nombreux sur le territoire de notre département, principalement grâce à l'histoire et au passé de notre région. Depuis le moyen-age ils ont été très utiles pour la production céréalière. Ces moulins, vous en trouvez sur la Dordogne, la Garonne, l'Isle, le Dropt, le Ciron et la Leyre... ce sont donc des moulins à eau. Il y a aussi des moulins à vent dans le médoc et le Blayais... Citons le moulin de Pivert dans le Libournais (entièrement rénové), le moulin de Cussol à Verdelais dans l'entre 2 mers ou encore celui de Grand Puy dans le Blayais. Ce dernier fonctionne tous les dimanches. Pour avoir les horaires d'ouvertures et les modalités pour participer aux visites : rendez-vous sur moulinsdegironde.fr

2ème idée de sortie, on poursuit avec du jet ski

Et c'est à Bordeaux mais pas que... du moins sur la Garonne...

Le jet est toujours une expérience aux sensations fortes © Getty - getty

Le jet ski permet de façon sportive, dynamique et unique et vivre une expérience de découverte de notre région. On va à sa vitesse et peut regarder, voir les rives de la Garonne de manière très originale et singulière. Venez découvrir certains trésors de la Garonne quasi-inaccessibles autrement qu'en jet-ski. Les immanquables pont de pierre et place de la Bourse, mais aussi les châteaux et leur vignobles, les îles de Margaux et de Patiras, la citadelle de Blaye et le verrou Vauban. Enfin, vous pourrez pratiquer un peu de sport car cette activité demeure assez physique (pour les bras en tout cas). A votre gré, vous irez dans les traces de votre moniteur faire des virages et des pointes de vitesse jusqu'à 80 km/h. Car effectivement, vous serez encadré par un professeur. Il est hors de question de vous laisser tout seul avec ces petits bolides. Comment faire pour les réserver le temps d'un après midi ? Seul ou à plusieurs ? Les tarifs commencent à 60 euros : vous aurez toutes les infos sur bordeauxjet.fr

Enfin, on termine avec un quartet à Bordeaux

Et plus précisement dans le quartier Monséjour. La semaine prochaine, réservez votre soirée du jeudi 5 août. A partir de 20h00, le quartet Alos va se produire au coeur de cet été dans le parc Monséjour (en espérant que la météo soit de la partie). De formation classique, les 4 membre d'Alos se sont rencontrés il y a 20 ans. Ce quartet basque espagnol mélange avec talent la musique folk, les ballades mélancoliques et les rythmes parfois endiablés. C'est certainement une soirée qui sera placée sous le signe de la joie, de la bonne humeur et de musique. L'entrée est libre et gratuite Mais renseignez bien avant de vous déplacer... les conditions météos et la crise sanitaire rendent l'organisation de certaines manifestations aléatoires.