L’été de toutes les sorties : on sort et on profite de ce mois d'août !

Le premier bon plan, on commence par une belle balade sur le bassin d'Arcachon...

Vous allez en prendre plein les yeux ! Les Bateliers Arcachonnais vous guident cet été et vous emmènent au plus près de l'île aux oiseaux. Au cœur de ce somptueux décor qu'est le bassin, au départ du Port de La Hume, pour une sortie d’environ 2h30. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les cabanes tchanquées, de longer les villages ostréicoles de la Presqu'île du Cap Ferret, de profiter d'une vue splendide sur la dune du Pilat et le front de mer d’Arcachon avant un retour au port de la Hume. Cette expérience est toujours unique en fonction des marées et de la météo et elle va ravir à la fois les touristes et les girondins qui peuvent s'accorder quelques heures pour observer leur région.

île aux oiseaux © Getty - Herve MASCOT

Alors effectivement... "L'île aux Oiseaux" doit son nom aux nombreux oiseaux qui, toute l'année, s'y donnent rendez-vous. Pour le visiteur elle est surtout entourée de parcs à huîtres délimités par de grands piquets en bois, appelés pignots. Pour vivre cette expérience, sachez qu'il est possible de réserver votre place directement auprès de l'UBA (l'union des Bateliers Arcachonais) ou bien en passant par l'Office de Tourisme de Gujan-Mestras. Il faut compter 20 euros pour les adultes et 14 euros pour les plus jeunes.

Le 2ème bon plan, on poursuit avec le train de Guîtres

Le TTGM (le train touristique de Guîtres Marsenais) et donc cet été il est proposé des promenades en vélo-rail. De quoi s'agit-il ? Et bien c'est un vélo qui, comme son nom l'indique, est équipé de roues métalliques qui tournent sur des rails. Oui mais attention, on ne peut pas le conduire seul. Il faut être au minimum 2 pour pédaler (2 adultes). Ce vélo rail permet de découvrir le paysage et la nature qui s'offre à vous. Il faut compter 3 heures aller-retour pour un parcours de 16 km. On peut le faire en famille au milieu de la foret de la Double , histoire de trouver un peu de fraîcheur (sauf quand on pratique une activité physique à vélo).

Le prix est assez peu cher car la location pour 5 personnes est à 30 euros et les réservations se font sur le site du vélo rail. Autre détail important : le pass sanitaire est obligatoire. Le TTGM est ouvert jusqu'à la fin du mois d'août tous les jours du mardi au dimanche à 9h30 et 14h30.

3ème idée de sortie, le Château D'Arricaud.

Ce château propose des apéritifs vignerons à Landiras. Le jeudi 12 aout de 18h à 21h00 (au cœur des Graves et à 5 minutes de Landiras) ce Château d'Arricaud offre aux visiteurs un magnifique panorama, du Sauternais tout proche, des coteaux de Garonne. Et ce n'est pas tout, son domaine viticole produit des vins rouges, blancs secs et liquoreux de grande renommée ! Et d'ailleurs ce soir (jeudi 12 août) : On peut déguster des vins à consommer au verre ou à la bouteille. Ils seront accompagnés de charcuteries. A noter aussi vendredi 13, un marché festif et gourmand à Noaillan. A partir de 19h00 sur la place principale du village, de nombreux commerçants et producteurs vous attendent. Vin, charcuterie, miel et vins. Une animation est prévue. L'accès est libre mais le pass sanitaire est obligatoire.