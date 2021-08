L'été de toutes les sorties, un week-end au programme bien fourni !

Premier bon plan, on commence par cette fiesta prévue à Bordeaux

Il s'agit d'une organisation de "Solztice" et de "Label Machine Bordelaise"... Ils présentent ce qu'ils appellent "La Grande Festia Latina de Bordeaux". Vous êtes attendus afin de vous amuser et surtout de passer une agréable soirée latino en extérieur dans le quartier Belcier. C'est ici que le lieu de vie éphémère "Le Solztice" s'est installé pour l'été. Vous allez danser et manger dans une ambiance latino avec en plus la présence de plusieurs deejays. Dj Kevin notamment pour de la Salsa (et pas que...). Un bar à bieres, vins et softs et food truck sont annoncés ! Arrivée par le tram ligne D et C arrêt Belcier.

2ème idée de sortie, on poursuit avec un ciné en plein air

Dans le cadre de la manifestation "À la belle étoile des Vendanges du 7ème Art" , vous pourrez profiter de la projection gratuite en plein air du film "Le grand bain" . Elle est offerte par la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild. "Le Grand bain"... c'est un film.

C’est l'histoire d'un groupe d'hommes dans les couloirs de leur piscine municipale. Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie…

Le Grand Bain - Le Grand Bain

L'accueil du public se fait à partir de 19h30 avec de la restauration sur place... le pass sanitaire est obligatoire ! En cas de mauvais temps, un repli est prévu depuis la salle municipale. Rendez-vous dans le parc de l'Abbatiale de Saint-Pierre de Vertheuil. Samedi 14 août.

Enfin 3ème proposition de loisir, on termine avec la compagnie Fracas.

Elle saura vous apporter des ondes positives et relaxantes... La compagnie Fracas développe des projets de créations artistiques populaires. Ils mettent en œuvre ces dernières avec des « artistes atypiques » de différentes structures comme les écoles, les communes, les lycées ou des maisons d’accueil spécialisées. Le spectacle qu'ils vont produire s'adresse à un public familial et pour les plus jeunes également, les très jeunes même (dès 6 mois)... Ils vont utiliser des boites à musique pour produire du son. C’est fascinant comme le son doux et cristallin de ces petites boîtes arrive à capter l’attention, y compris des tout jeunes enfants ! C'est pour cela que cette compagnie a pensé à concocter un mini-concert pour les enfants et leurs parents. Accompagnées à la harpe et à la guitare classique, les mélodies seront sélectionnées avec soin (des grands airs de Mozart, Brahms ou Debussy)... Ce spectacle est assez court car il dure 30 minutes. C'est gratuit mais la réservation de votre place est obligatoire. Port du masque demandé pour les + de 11 ans. Il se déroule en l'Église du prieuré de Cayac à Gradignan, samedi.