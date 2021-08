L'été de toutes les sorties, voici quelques idées que devraient vous donner l'envie de vous balader

1er bon plan, on s'arrête sur la commune de Pessac.

Et on commence par cette promenade à réaliser dans Bordeaux-Métropole... La balade-cueillette pour s'amuser... On vous propose de partir à la découverte des plantes sauvages comestibles du Domaine de la Burthe qui se trouve donc à Pessac. Vous êtes nombreux à le connaitre : c'est un magnifique domaine aux portes de Bordeaux !

Fleurs à observer et à découvrir ! © Getty - James O'Neil

Cette cueillette a plusieurs avantages... Elle permet d’éveiller la curiosité (y compris des plus jeunes)... Le cueilleur se retrouve face à une végétation qu'il découvre mais cette activité nécessite de prendre son temps et surtout d’ouvrir les yeux. Il y a souvent des merveilles à portée de main. Mieux connaître son environnement permet aussi de mieux le protéger. Une belle découverte de la flore sur ce petit parcours qui explore des zones humides, des bois et des prairies. Et si vous avez des questions... si vous avez besoin d'explications, n'ayez crainte, une personne se trouve sur place tout cet été... Elle s'appelle Isabelle Lagarde et elle est consultante en biodiversité végétale. Elle vous accompagnera dans cette balade cueillette de 2h qui est accessible à tous. D'autres balades identiques sont prévues sur Sadirac et Lignanc de Bordeaux. Il faut compter 2 heures et prévoir un budget de 25 euros par personne. Vous aurez toutes les infos sur PLUS VRAI QUE NATURE.COM

2ème idée de sortie... un vol !

On poursuit avec des vols en montgolfière, on va prendre de la hauteur ! C'est vrai que c'est une façon tout à faite originale de découvrir notre région vue du ciel. Surtout qu'avec ce genre de gros ballon, on s'élève dans le ciel à plusieurs centaines de mètres de hauteur dans le calme. Le ressenti est maximum. Le panorama est toujours à couper le souffle ! Il n'est pas rare d'ailleurs d'observer des chevreuils qui gambadent dans les champs ou bien de se retrouver dans les airs à quelques mètres de certains oiseaux... La société qui propose cette activité s'appelle BORDEAUX MONTGOLFIÈRE.

Son responsable s'appelle François Pont.

Vol avec un maximum de sensations © Getty - Sharon Kavanagh

Vous survolerez, au gré du vent, notre merveilleuse région et son patrimoine d’exception, de l’Entre-2-Mers à Saint-Emilion. A bord du ballon de « Bordeaux-Montgolfière », vous allez voir comme par magie le vignoble bordelais, ses paysages vallonnés, ses villages pittoresques, mais également ses bastides, ses abbayes et ses prestigieux châteaux. Pour un vol : les tarifs commencent à 248 euros par personne. C'est la cadeau idéal pour un anniversaire ou pour une grande occasion. Il est possible de laisser votre voiture sur le parking de la gare SNCF de Saint Emilion. Notez qu'un van est mis à disposition pour faire la navette. Voici l'adresse du site internet : bordeaux - montgolfiere.fr

Enfin, 3ème bon plan... plus historique celui-ci !

On termine avec un peu d'histoire car La Réole est une cité millénaire de l'Entre 2 mers. Elle bénéficie depuis 2013 du prestigieux label Ville d'art et d'histoire. Et c'est donc tout naturellement l'endroit idéal pour parler de cela. Surtout que le patrimoine de cette commune remonte parfois au moyen-age. On pourrait vous citer le prieuré bénédictin et le château avec la grosse tour ronde qui s'élève à plus de 20 mètres de haut. On peut donc visiter cette ville mais on peut également le faire de manière théatralisée. Des guides conférenciers font très bien le job. Ils contextualisent, ils racontent et surtout ils rajoutent des anecdotes. Ce n'est jamais inintéressant et cela plait à toute la famille (aux jeunes comme aux adultes). Rendez-vous ce jeudi 5 août à partir de 16h00 à La Réole. Il faut compter 1 heure mais attention les places sont limitées. Infos et réservations sur laréole.fr