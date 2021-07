L'été de vos sorties en Indre-et-Loire

Situé à une vingtaine de kilomètres de Tours, le château de Langeais se dévoile tout au long de l'été. Seul, en groupe ou en famille ce château chargé d'histoire nous incite à parcourir ses nombreuses salles, dont la salle du mariage avec ses mannequins de cire et un Stéphane Bern virtuel. C'est la nouveauté de cette année ! Dans une scénographie entièrement repensée par l'équipe du château de Langeais le célèbre animateur télé et radio, spécialiste des familles royales, partage avec des visiteurs privilégies les enjeux du mariage historique entre Charles VIII et Anne de Bretagne.

Entre invités surprises, spectacles de fauconnerie et visites guidées, les animations ne manquent pas au château et parc de Langeais, ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00.