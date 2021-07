L'été de vos sorties en Indre-et-Loire

Un lieu tout a fait unique en son genre à ouvert, récemment à Amboise, il s'agit du Conservatoire de la Confiserie ; à la fois un musée et un site de production. On doit ce lieu improbable à Nicolas Viollet, ce tourangeau crée et fabrique ses bonbons, mais il va plus loin, il collectionne tout ce qui a un lien avec la confiserie ; des machines ou encore des objets. fait partie de la troisième génération de confiseurs. L'univers sucré de Nicolas se compose de nougats, caramels, calissons, pralines aux noisettes de Piémont ou encore de pastilles au miel de forêt et miel de printemps. Ce passionné, issu d'une famille de confiseurs fabrique sous less yeux des visiteurs curieux et gourmands, ses délices, tout en apportant, par petites touches, des explications utiles et concrètes sur les différentes manières de faire.

L'entrée au Conservatoire de la Confiserie est de cinq euros, ouvert tous les jours durant l'été de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.