L'été de vos sorties en Indre-et-Loire

Deux expositions temporaires au Château et Jardins de Villandry

Tout l'été, une exposition de peinture au Château de Villandry est à admirer. Pivoines, lilas, iris...Yuichi Ono expose en ce moment une série de toiles florales, dans le cadre de son exposition "Le temps des fleurs". L'artiste japonais, met en scène et en vase des compositions florales, dont il capture par la peinture, toute la justesse des couleurs et des lumières. Considéré comme le peintre des Fleurs, Yuichi Ono, s'applique à révéler dans ses oeuvres toute la beauté et la fragilité des fleurs.

Au sein du domaine de Villandry, le jardin du soleil accueille les sculptures de Jean-Paul Moscovino. Quatre silhouettes aux teintes flamboyantes interpellent et surprennent, au fil des heures, puisque tout repose sur un jeu d'ombre et de lumière. La série "Rémanences" ne cesse de nous émerveiller dans le plus solaires des jardins de Villandry.

Ces deux expositions sont accessibles sans supplément au droit d'entrée du Château et des jardins de Villandry.

Les jardins sont accessibles tous les jours, de 9h00 à 19h00. Le château est ouvert à la visite de 9h00 à 18h30.