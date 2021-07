L'été de vos sorties en Indre-et-Loire

Envie de prendre de la hauteur ?

Grimpez patiemment les 248 marches de la Tour Charlemagne pour une vue panoramique sur Tours. Toutes les explications nécessaires sur l'histoire de cette Tour unique seront apportées par une guide conférencière. Une heure de visite, pour un prix qui varie entre 3 et 6 euros. À noter que durant l'été la Tour Charlemagne est accessible : tous les mardis à 18h00, tous les jeudis à 11h00, tous les vendredis à 20h30 et enfin tous les samedis à 15h00 et 16h15. Les horaires et la réservation sur le site internet de la ville de Tours.

Le Château de l'Islette à Azay-le-Rideau, regorge d'animations pour cet été. Entre les balades en barques, les apéros pique-nique du vendredi et les aires de jeux pour les enfants, tout est réuni pour s'amuser et s'enchanter ! Ce château Renaissance, propose le 4, 11 et 18 août 2021 de découvrir son château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies. Des spectacles de flamenco et des concerts de jazz viendront saupoudrer ces soirées exceptionnelles.

Le Château de l'Islette est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00.