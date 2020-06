L' été déconfiné en famille dans les Hauts de France

Tout cet été 2020, France Bleu Nord et France Bleu Picardie vous offrent vos entrées "famille" pour les sites touristiques importants de la région. Ecoutez et jouez pour tenter de gagner vos loisirs en famille. Bel été en bleu avec France Bleu !

La région des Hauts de France est riche de sites touristiques, alors bon été ensemble avec France Bleu.

Du 20 juin au 30 août, écoutez et jouez avec France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Chaque jour, vous pouvez gagnez des Pass été pour un de nos 23 sites préférés : entrées familiales, chèques cadeaux... tout pour passer de bonnes vacances dans les Hauts-de-France.

L'Abbaye de Belval, Aquabowling Center, Parc Bagatelle, Mini Europe à Bruxelles, le Donjon de Bours, Cité Nature, La Coupole Planétarium, Dennlys Parc, Zoo de Dunkerque, le Plus Dunkerque, le Musée la Piscine, Azincourt, Le Familistère de Guise, les Souterrains de Laon, le Village des Métiers d'Antan à Saint Quentin, le Chemin de Fer de la Baie de Somme, l'Aquaclub de Belle Dune, le Festival International des jardins dans les Hortillonnages d’Amiens, Musée Somme 1916 à Albert, Historial de la Grande Guerre à Péronne et Thiepval.

Notre catalogue de loisirs

L'Abaye de Belval -Troivaux

L'abbaye de Belval - Belval

L’abbaye de Belval est un ancien monastère de moniales cisterciennes trappistines à Troisvaux, près d'Hesdin dans les 7 vallées.

Les 80 sœurs ont quitté l'Abbaye en 2012, depuis, une Association a acquis le site et proposent des animations, des visites, des randos, des semaines de recueillement...

Cet été 2020 à l'Abbaye en famille : Visites guidées, Visites insolites, Randos demi-journée, journée ou résidence, Concours de nouvelles, Enquête policière, Repos - Réflexion - Ressourcement, Week-end Bien-être en résidentiel...

437 rue principale Hameau de Belval 62130 TROISVAUX 03 21 04 10 10

Infos +abbayedebelval.fr

Aqua et Bowling Center Hesdin

Pour toute la famille - abcenter

Un lieu très crazy...à Hesdin

C'est un espace aquatique pour se jeter à l’eau; son espace wellness pour se détendre et garder la forme, son bowling pour s'amuser en famille. Tout l'été, l'Aquabowling Center propose de multiples activités pour tous : Jeux flottants, bubble foot, laser tag, shiatsu, pentagliss espace extérieur, transat bowling, une journée Crazy Summer.

Infos +abc-lhesdinois.f

Bagatelle Merlimont

- Bagatelle

Avec plus de 35 attractions destinées à toute la famille, Bagatelle c’est encore des nouveautés en 2019. Sur une nouvelle zone entièrement thématisée, les plus jeunes pourront faire vrombir les Bugatti tout cela à proximité de la nouvelle mini ferme où ils découvriront des mini animaux. Coté spectacle, Tim Silver, magicien primé « spectacle magique de l’année » vous enchantera avec son nouveau show : SECRET ILLUSION. Du Gaz express thématisé en passant par les loopings du Triops, ou les piqués du Silver Wings sensation garanties. Et pour se remettre de ses émotions, 3 restaurants, 5 snacks et 2 boutiques.

Plus d'infos sur le site du Parc Bagatelle

Le Donjon de Bours

Surprenant

Classée au titre des Monuments Historiques, cette étonnante maison-forte du 14e siècle entièrement en grès d’Artois trône fièrement en plein centre du village bucolique de Bours, dans le Ternois.

Il s’agit de l’une des plus anciennes résidences nobles de la région. Son architecture intrigue, atypique : une tour carrée flanquée de six tourelles cylindriques en encorbellement. Ancienne mairie de la commune et après des années d’études, de fouilles archéologiques et de travaux de restauration, le site est désormais ouvert au public pour son histoire.

Du cellier aux appartements privés en passant par la salle publique, entrez chez le seigneur-chevalier de Bours et découvrez l’architecture de cet étonnant monument grâce aux visites guidées et aux animations pour petits et grands, notamment les ateliers-famille proposés pendant les vacances scolaires !

Renseignements & réservations : 03 66 32 24 03

Infos + donjondebours.fr

Cité Nature Arras

- Cité Nature

Installée dans une ancienne usine de lampes de mineurs, Cité Nature est un centre culturel et scientifique dédié à l’alimentation et l’agriculture, la nature et la santé. Avec ses 2400 m2 d’expositions permanentes, 1600 m2 d’expositions temporaires et son jardin d’un hectare et demi, Cité Nature est le lieu incontournable pour APPRENDRE EN S’AMUSANT.

Cet été, Cité Nature vous accueille 7/7 jours du lundi au vendredi de 10h à 18h et le week-end de 14h à 18h.

Plus d'infos sur le site de Cité Nature

Les jardins de Séricourt

Rien que du bonheur - Les jardins de Séricourt

Belle nature - Les Jardins de Séricourt

Situés entre le Touquet et Arras dans le sud du Pas-de-Calais (Haut de France) et crées sur plus de 4 hectares, Les Jardins de Séricourt accueillent en saison les individuels, les familles, les groupes et les scolaires.

Labellisés « Jardin Remarquable », les Jardins de Séricourt, réveillent l’imaginaire et racontent des histoires à travers la cathédrale de roses, l’allée de la mer, le jardin guerrier, le jardin des topiaires..., véritables lieux de découvertes et de plaisirs inattendus.

A Séricourt, il fait bon y venir en famille, entre amis, à deux, pour vivre un temps de partage et de détente en pleine nature, le temps d'une « pause » hors du temps ! Ainsi, chaque année, l’équipe des Jardins de Séricourt a le plaisir de vous accueillir pour plusieurs événements attendus au cœur de l'un des plus beaux jardins du Nord de la France.

Pour cette saison 2020, de nombreux événements étaient prévus avec en particulier la 2éme édition du Festival de la Rose des Hauts de France....nous avons reporté nos événements à l'année prochaine. Ce n'est que partie remise et nous préparons d'ores et déjà la suite !

En Famille ou entre amis : Découvrez dans la « galerie des arbres » une exposition étonnante « les ailes de l'insolite » du photographe Philippe Frutier, invité d'honneur de la saison aux jardins.

Tous les dimanches de juillet et août!

Les jardins de Séricourt se transforment en terre d'aventure avec petits et grands...pour une découverte inédite des jardins en famille !

Venez vivre une expérience inoubliable et partez en mission avec vos enfants AVEC DES SURPRISES;;;

Prolonger votre visite en dégustant un thé dans notre salon de thé,en flânant dans notre boutique et laissez vos enfants autour d'une partie de croquet... !

Infos + jardindesericourt.com

Dennlys Parc Dennebroeucq

Avec plus de 30 attractions et animations variées, 9 espaces de restauration, une accessibilité facile et de nombreux services gratuits, Dennlys Parc est aujourd’hui le parc d’attractions familial incontournable des Hauts-de-France. Et qui dit nouvelle saison à Dennlys Parc, dit nouveauté !! Les réjouissances en 2019, ce n’est pas une, mais deux nouvelles attractions… et un max d’autres nouveautés !!

Dans un nouvel univers mexicain pittoresque, le parc présente notamment Azteca, un toboggan aquatique géant et Aero Mexico une étonnante flotte d’hydravions ! 2 attractions accessibles au plus grand nombre pour un maximum de plaisir partagé !

Plus d'infos sur le site de Dennlys Parc

Parc Zoologique Fort-Mardyck-Dunkerque Grand Littoral

Le Parc est dédié à la faune française et européenne, et regroupe 250 animaux de 50 espèces !

Les Missions : Le Parc Zoologique de Fort-Mardyck Dunkerque Grand Littoral s’inscrit pleinement dans la logique des parcs zoologiques modernes qui ont pour objectifs principaux d’assurer la conservation des espèces et la biodiversité, de développer les connaissances scientifiques sur les comportements, de sensibiliser et d’informer tous les publics à la protection de la nature et des animaux. Parcourez en famille ou entre amis les parcours ludiques qui vous sont proposés.

Plus d'infos sur le site du Parc zoologique de Fort-Madyck Dunkerque Grand littoral

Goolfy Lille

Un Mini Golf d’intérieur fluorescent - Goolfy

Découvrez Goolfy votre espace de loisirs original et innovant à Lille. Idéal pour les enfants comme pour les adultes, notre centre vous ravira par son atmosphère fantastique. Dans un espace couvert et plongé dans l'obscurité, évoluez sur un parcours de mini-golf fluorescent. L'ambiance sonore vous immerge plus profondément encore dans cet univers époustouflant. Explorez des lieux où magie et poésie se côtoient sur fond de musique épique : Le Monde des pirates, les Aventuriers dans la jungle, le Tour du Monde en 80 jours, 20 000 lieux sous les Mers…

Plus d'infos sur le site de Goolfy Lille.

Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve (Be)

Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée fête son dixième anniversaire cette année. - ®nicolas-borel-atelier-christian-de-portzamparc

Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée, fête son dixième anniversaire cette année. Un lieu exceptionnel, imaginé par l’architecte français, Christian de Portzamparc. Une scénographie très étudiée : une formidable palette de couleurs au service d’une œuvre mythique, celle du Maître de la Ligne Claire. L’art du créateur de Tintin et Milou, père de la bande dessinée européenne, y est présenté sous toutes ses facettes : Hergé illustrateur, lettreur, scénariste, publiciste et quelquefois peintre, l’inventeur d’un style graphique à l’épreuve du temps et des modes.

Plus d'infos sur le site du Musée Hergé

Plus d'infos sur le site des Gîtes de France

NAUSICAA Boulogne sur Mer

- Photo Ph-Turpin

Bien plus qu'un simple aquarium, Nausicaá est l'un des plus grands complexes européens dédié à la connaissance de l'univers marin et des liens qui l'unissent à l'Homme. Nausicaá, c'est plus de : 50 aquariums, terrariums et grands bassins,- 35 000 animaux marins, d'eau douce et terrestres, 1 000 espèces différentes.

Le Centre National de la Mer est situé le long de la plage à Boulogne-sur-Mer.

Plus d'infos sur le site de Nausicaa

La Coupole Saint Omer/Wizernes

C'est ici que la face du Monde aurait pu changer - La Coupole

La Coupole – Planétarium 3D : un même lieu, deux équipements à la rencontre de l’Histoire et des Sciences, de la fusée V2 à la conquête spatiale.

Située à 5 km de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, La Coupole figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale. Véritable cité souterraine construite en 1944 par l’armée allemande, le site plonge les visiteurs au cœur de l’histoire.

En quelques chiffres, La Coupole c’est un dôme colossal de 71 mètres de diamètre, 55.000 tonnes de béton armé et 5,5 mètres d’épaisseur !

Cet immense bunker, construit par l’organisation Todt en 1943-1944, était destiné à stocker, préparer et lancer vers le centre-ville de Londres l’arme secrète de Hitler : la fusée V2.

Derrière cette arme, on découvre le parcours d’un jeune ingénieur, Wernher von Braun, qui mettra au point, pour les Américains, l’immense fusée Saturn V qui enverra l’Homme sur la Lune….

Réhabilitée en un Centre d’Histoire, La Coupole propose deux circuits de visite pour découvrir le programme des armes secrètes et la vie quotidienne sous l’Occupation.

La Coupole c’est aussi un Planétarium 3D qui vous propulse dans les étoiles en trois dimensions !

Flottez dans l’Espace, foncez vers la Lune à bord de Saturn V, posez le pied sur Mars. En totale immersion dans une bulle avec un écran hémisphérique à 360°, lunettes 3D sur le nez, le spectacle est saisissant !

Centre d’Histoire et Planétarium 3D 62570 WIZERNES Tel. : +33 (0)3 21 12 27 27

Info +site de la Coupole

Laby'parc à Saint Josse

A 7 km du Touquet Paris Plage

" Le Laby'parc, situé à ST-JOSSE à 7km du Touquet, est LE parc de loisirs natures de la région: karting à pédales, parcours du combattant, acrobranches tout en filets, tyrolienne, saut extrême, toboggan extrême, piste de glisse aquatique, toboggan aquatique, mini-golf, structures gonflables, labyrinthe en palissades de bois et labyrinthe de maïs avec jeu d'énigmes sur smartphone! Venez passer une journée entre amis ou en familles à l'air libre, sur 50000m2, avec une attente très limitée. Sur place: parking gratuit, snack, glacier, aires de pique-niques couvertes et extérieures. Payez votre entrée et faites toutes les activités à volonté. Tarifs: moins de 1m: gratuit / enfant de plus de 1m et adulte: 11€ / plus de 60 ans: 8.50€. Infos: 06.15.60.31.66

Info +laby-parc.fr

Maréis à Etaples -sur-Mer

Maréis, installé dans une ancienne cordierie - Maréis

Des visites instructives - Maréis

Maréis, concept original vous fait découvrir la pêche actuelle étaploise, réputée dans la France entière pour sa qualité et son savoir-faire, ainsi que les espèces animales de Manche et de mer du Nord.

Le guide vous entraîne depuis le chantier naval jusqu’au large. Découvrez les différentes techniques de pêche ainsi que la vie à bord d’un chalutier. Initiez-vous aux notions de base de navigation ainsi qu’à quelques opérations de matelotage, comme la réalisation d’un nœud marin. Grâce à une caméra placée sous l’eau, explorez les fonds marins de bord de plage, surprises garanties ! Autour des caisses de poissons débarquées des quais, la réflexion se fait sur l’avenir de la pêche, tendant vers une meilleure gestion de la ressource. Pour terminer cette riche visite guidée, les aquariums géants vous dévoilent les richesses et trésors qui recèlent en Manche et mer du Nord.

Observez plus de 500 animaux, sans oublier l’espace nursery où les jeunes raies et roussettes peuvent éclore de leur œuf à tout moment. Enfin, le bassin tactile est le point fort de la visite, grands et petits peuvent mettre les mains à l’eau afin de caresser raies et autres turbots.

Lieu de visite plébiscité sur la Côte d’Opale, Maréis fait maintenant partie du paysage touristique et culturel du territoire. En 2019, le centre d’interprétation a confirmé son allure avec près de 45 000 visiteurs, un chiffre confortant sa place de premier lieu de visite dédié au patrimoine, sur le montreuillois.

L’essence même de Maréis réside dans les rencontres que la visite permet et particulièrement la rencontre entre le public et d’anciens marins-pêcheurs. Chaque année, des milliers de visiteurs suivent les visites guidées proposées par 3 médiateurs. Ces anciens marins-pêcheurs passionnés par l’histoire de la pêche, confèrent à Maréis lors des visites, toute sa richesse et sa couleur.

Infos + mareis.fr

Mini Europe Bruxelles

Mini-Europe est la deuxième attraction la plus visitée de Bruxelles.

Un parc miniature de haute qualité : on s’y croirait ! Lors de ce voyage, le visiteur est immergé dans un monde miniature : Il découvre plus de 350 maquettes de 85 villes avec leur ambiance, les scénettes et des animations aussi variées que les trains, l’éruption du Vésuve, le décollage de la fusée Ariane. Une occasion rêvée de comparer des sites souvent aux antipodes les uns des autres. Nulle part ailleurs on ne peut se rendre compte que la fusée Ariane est plus grande que la Tour de Pise, ou que le Super ferry en question dépasse la superficie de la Grand Place de Bruxelles…

Infos +minieurope.

Rando Rails à Lumbres

Sur des rails en Pays de Lumbres - Rando Rail

Le rando-rail c'est10kms de balade bucolique sur une ancienne voie ferrée , un plaisir à partager en famille et entre amis. En pleine nature, vous pourrez parcourir 10kms sans trop d’efforts sur l’un des deux parcours proposés, et reviendrez ravis ! C’est drôle, ça se passe entre amis, en famille et on en garde un bon souvenir.

Le Trotti-Trail : des trottinettes 100% électriques 100% tout terrain pour parcourir les chemins du pays de Lumbres , mais aussi deux chasses au trésor pour petits et grands ainsi que le bivouac ô Rail.

Attention, réservation obligatoire.

Infos + rando-rail.com

Parc Saint Joseph Village à Guînes

Un village français d'AUTREFOIS

Fidèlement reconstitué par plusieurs générations d’artisans. Ici, les matériaux de construction sont chargés d’histoire, briques, charpentes, tuiles, vivent une seconde vie. Des milliers d’outils d’époque, ustensiles à la patine inégalable meublent ateliers, boutiques et bâtiments ruraux. Naturellement, ces détails éveillent de merveilleux souvenirs. Anecdotes, petites histoires refont surfaces. Revivez l’atmosphère de l’enfance ou mieux encore, soyez les témoins auprès des plus jeunes dont la curiosité installe spontanément un échange avec les aînés.

Infos + st-joseph-village.com

La Tour de l'Horloge à Guîsnes

Remontez le temps en famille à Guînes - La Tour de l'Horloge

Découvrez la Tour de l’Horloge à Guînes, un Musée original où l’on revit 1000 ans d’Histoire en s’amusant ! Des invasions Vikings à la rencontre du Camp du Drap d’Or en 1520, découvrez l’Histoire de façon très surprenante : ici, on a le droit de toucher, de sentir et de manipuler…Durant cette visite très ludique, toute la famille pourra jouer aux jeux d’antan, participer à la fabrication d’une cotte de maille, se costumer en viking, chevalier ou princesse…et même monter à bord d’un drakkar !

Infos + tour-horloge-guines.com