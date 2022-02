L'exposition Botanica à voir jusqu'au 27 mars avec la Fondation François Schneider

Réécoutez Pierre NUss vous présenter l'expo Botanica Copier

La botanique, ou phytologie, est la science qui regroupe l’ensemble des disciplines étudiant les végétaux.

Figurez-vous que plus de 550.000 espèces de végétaux ont été recensées à ce jour. Les botanistes par leurs inventaires, collections et méthodes de classification participent ainsi à une meilleure connaissance et compréhension du vivant.

Et comme la nature a toujours été un moteur de la création artistique, les éléments, la faune, la flore ont contribué à diversifier les palettes de la représentation et permis d’apprendre à décrire pour mieux connaître. Par exemple, une légende raconte que l’écriture chinoise serait née de l’observation d’empreintes d’oiseaux dans le sable. oui c’est vrai que le mandarin, c’est chaud. Les artistes répertorient eux aussi des données, pour créer d’autres archives visuelles. à Mulhouse, Motoco construit en ce sens une forme d’écosystème du sensible qui réunit sur le site des anciennes usines textiles DMC, professionnels et explorateurs des métiers de la création. Dans un vaste bâtiment de briques rouges, et pas en végétaux se rencontrent, se confrontent plein de disciplines et des multiples médias comme vecteurs d’expressions plastiques, scéniques voire musicales. A chacun ses territoires insolites…

Mais il semblait naturel d’engager une conversation entre des artistes liés à Motoco et le public de la Fondation François Schneider, de réunir le végétal et l’eau et d’en imaginer les possibles dialogues. L’exposition Botanica en accepte l’hypothèse depuis un ici qui prospecte les ailleurs, ceux d’une forêt allemande, d’une plante d’intérieur, d’une pousse germée, d’un arbre africain ou cantonais, d’une feuille de bananier, d’une tourbe millénaire, d’herbes bleues et autres reflets de froides frondaisons soudainement projetées en une pleine lumière, c’est à voir jusqu’au 27 mars.

