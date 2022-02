L'imprimé dans la mode au Musée de l'Impression sur Etoffes

Petite description textile au musée de l'impression sur étoffe Copier

Saviez-vous que les usines textiles mulhousiennes étaient célèbres dans le monde entier ? On s’arrachait ce savoir-faire un peu partout.

En 1833, les industriels mulhousiens rassemblés au sein de la Société Industrielle de Mulhouse décident de conserver leurs créations. Mieux, ils s’efforcent de compléter ces archives en collectionnant les productions d’autres pays et d’autres temps.

Ah mais vous savez ce que c’est quand on démarre une collection ! L’ensemble malgré tout centré sur l’impression alsacienne est vite devenu très important, une belle masse, et en 1955 est fondé le musée de l’impression sur étoffe dans la rue des bonnes gens. Outre 6 millions d’échantillons, le musée conserve près de 50.000 documents textiles : métrages, dessus-de-lit, foulards, châles, etc. du XVIIIe siècle à nos jours.

Oui, il y a des pièces rares. D’une façon plus large, l’impression s’inscrit dans une vaste famille textile dont d’importantes collections représentatives sont également conservées au Musée comme les fameux plangi, ikats, ou batiks. Allez découvrir une belle exposition dont seul le Musée de l'Impression sur Etoffes a le secret. Elle retrace la fabrication des modes, comment les étoffes sont devenues des vêtements réalisés par les tailleurs et les couturières, avant que la confection ne donne naissance au prêt-à-porter.

En vous proposant une histoire de la mode par les tissus imprimés et leurs motifs, le musée expose des pièces qui montrent la permanence de certains décors à travers l’évolution des formes et des pratiques vestimentaires, un certain regard sur la mode. Cette exposition est à voir jusqu’au 26 mars, vous avez toutes les informations pratiques sur le site musee tiret impression point com. Et à voir aussi, Le périple des indiennes, un nouveau parcours depuis les rivages de l’Inde jusqu’en Europe au musée de l’impression sur étoffe de Mìlhüsa.

Le site du Musée de l'Impression sur Etoffes.

14, rue Jean-Jacques Henner

BP 146868072 MULHOUSE cedex

Tél : 03 89 46 83 00

E-mail : accueil@musee-impression.com