L'Industrie Magnifique 2021 et le Cosmos District

C’est la seconde édition de l’Industrie Magnifique dans les rues de Strossbori, jusqu’au 13 juin. L’Industrie Magnifique. C’est un mouvement de coopération qui associe artistes, entreprises mécènes et collectivités locales pour promouvoir et développer la création artistique, la culture de l’invention et le patrimoine industriel dans les territoires. L’édition 2021 de L’Industrie Magnifique mobilise plus de 180 partenaires (deux fois plus qu’en 2018) : 5 collectivités locales, 35 entreprises alsaciennes mécènes, plus de 70 artistes du monde entier et plus de 70 autres partenaires publics et privés. Ce collectif magnifique a produit 30 œuvres d’art originales, dont 25 installations et sculptures, 1 œuvre à habiter (une méga installation) et 4 expos ou parcours photos. Ah mais vous prenez ça comme vous le voulez, monsieur le président. 30 créations à découvrir, en libre accès, exposées sur 20 places de Strasbourg. Et découvrons-en une tout de suite. Je suis sûr que vous avez tiqué sur la méga-installation. L’Ososphère est invité depuis plus d’un an par le Groupe Vivialys à s’immerger pour une résidence artistique autour de la question de l’habitat et de sa vision « Bien habiter la Terre ».Monsieur Depardieu, un peu de tenue ! Vivialys est une entreprise familiale et indépendante créée en 1999 à Mulhouse, le groupe est le 1er constructeur alsacien de logements, ils en bâtissent environ 1200 par an. Ils interrogent ensemble ce qu’habiter veut dire ici et maintenant et co-construisent, en complicité avec la filière du spatial, une « œuvre à habiter » au cœur de Strasbourg : Le Cosmos District ! Ce dispositif art-chitectural prévoit installations, performances, projections immersives ou expériences de réalité virtuelle. L’Ososphère y invite une sélection internationale d’artistes pour interroger notre rapport au Cosmos à hauteur de la ville. Et cette installation est à voir place du château, à Strasbourg, oui, entre la cathédrale, le palais Rohan et l’Oeuvre Notre Dame, nul doute que ça va détonner avec le décor ! Toutes les infos sur l’industrie magnifique sur le site industrie magnifique point com.