L'office de tourisme propose des soirées dégustation de vins au sommet de l'arc de triomphe de Montpellier

La vue et le vin ! Qui n'a jamais rêvé de contempler Montpellier depuis le haut de l'arc de triomphe, un verre de vin à la main ? C'est ce que propose l'office du tourisme de Montpellier tous les lundis soirs, à 19 heures et à 20 heures, lors des Rencontres au sommet . Les visites-dégustations coûtent 16 euros par personne, et durent une heure. Elles sont réservées au plus de 18 ans.

A 19 heures, le lundi 31 juillet, un groupe d'une dizaine de personnes arrive essoufflé au sommet de l'arc de triomphe de Montpellier. Après avoir gravi les 90 marches , les visiteurs écoutent d'abord les explications de la guide, Carole, sur les principaux monuments de la ville, avant de tendre leurs verres pour la dégustation de vins.

Dégustation de vins au sommet de l'arc de triomphe © Radio France - Rosalia Mac-Arthur

Tout le monde s'extasie devant le paysage. "Regarde, c'est notre immeuble", s'exclame une jeune femme auprès de son compagnon en pointant l'horizon du doigt. Celle-ci lui a fait la surprise de l'inviter pour une sortie en amoureux au sommet de l'arc de triomphe. "C'est un très beau cadeau", lance le jeune homme en l'entourant de ses bras.

Pour Clément Veyrac, vigneron de Villeneuve-lès-Maguelone, ce moment convivial est aussi l'occasion de parler de son travail, et de son domaine, la villa Exindrio. "J'ai beaucoup de chance. C'est vraiment un cadre privilégié pour parler du vin, et partager un moment autour du vin."

Chaque lundi, c'est un viticulteur diffèrent qui présente et propose ses vins à la dégustation.