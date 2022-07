Pour son grand retour, la 26ème édition du Festival Equestria se réinvente et propose un concept plus intimiste et plus festif.

Du 19 au 24 juillet 2022, le Haras de Tarbes accueille la 26ème édition du Festival Equestria. Annulé en 2020, et dans un format fortement réduit en 2021, cette édition 2022 marque le grand retour de cet évènement, avec un nouveau concept plus intimiste et plus festif.

Entrée gratuite et nombreuses animations

Premier gros changement cette année, l'entrée sur le site est gratuite. L'occasion pour le public de découvrir les nombreuses animations proposées dans le cadre du festival, quelles soient équestres, musicales ou d'arts de la rue.

Un grand espace festif regroupera bodegas, bars et restaurants et sera accessible durant les horaires d'ouverture, la semaine de 17H à 2H du matin et le week-end dès midi. De quoi profiter de l'évènement en famille ou entre amis dans le magnifique écrin qu'est le Haras de Tarbes.

3 spectacles

Autre nouveauté cette année, il n'y aura pas un mais trois spectacles proposés au public.

"Davaï", celui proposé par la compagnie Jeholc mêle l'univers du cheval et celui du cirque, avec 14 étalons Comtois montés par des acrobates. Il se tiendra à 19 h 30 et à 22 h, du mardi au samedi, à 15 h et 19 h 30 le dimanche.

"A.Bois", le spectacle proposé par la compagnie Tempo d'Eole mélange théâtre et équitation, dans un spectacle très poétique et dans l'air du temps, puisqu'il est question d'écologie. Il aura lieu de mardi à dimanche à 17H30.

Des spectacles proposés dans des chapiteaux intimistes de 200 à 500 places, et à des tarifs très abordables, en dessous de 20€.

Le point d'orgue du festival est le spectacle donné par Jean-François Pignon, le dresseur de chevaux sauvages mondialement connu. Tous les soirs à 21H, il fera preuve de tout son talent sous le manège pour le bonheur de tous. Sa prestation sera suivie de la diffusion de son dernier film, qui retrace le dressage de quatre chevaux dans leur milieu naturel, en totale liberté, sur les terres patagoniennes de Florent Pagny. Des soirées qui se termineront par un débat avec Jean-François Pignon.

Pour plus d'information, rendez vous sur le site d'Equestria : www.festivalequestria.com