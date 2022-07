La 36ème édition du Festival de Gavarnie

Évènement unique et exceptionnel, le Festival de Gavarnie fête cette année sa 36ème édition, avec un spectacle mettant en scène la plus connue des histoires d'amour.

Le Festival de Gavarnie offre chaque année des spectacles exceptionnels, joués au cœur du cirque de Gavarnie, site classé au patrimoine de l’Unesco, à 1500 mètres d’altitude.

Romeo/Juliette

Lors de cette 36ème édition qui aura lieu du 28 juillet au 7 août 2022, les spectateurs pourront découvrir l'histoire d'amour tragique entre Roméo et Juliette, dans un spectacle mêlant danse, théâtre et musique, mis en scène et chorégraphie par Corinne Mathou. La puissance de l'oeuvre de Shakespeare s'allie à la beauté du site de Gavarnie pour offrir aux spectateurs une expérience unique.

Des explorations artistiques au sein du village et en ballade

En plus du spectacle Romeo/Juliette, le Festival de Gavarnie propose durant toute sa durée une programmation artistique et culturelle intitulée Variantes. En journée, que ce soit au coeur du village de Gavarnie et ou en ballade, théâtre, danse, musique, cirque, et lectures seront proposés. Le tout avec en fond la beauté des paysages de Gavarnie..

Pour plus d’informations et pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur festival-gavarnie.com