La 6ème édition des Abbatiades de Montebourg, du 21 juillet au 5 août 2023

Créé en 2018 par Isabelle Hébrard et Jean-Yves Lacorne, le festival Les Abbatiades de Montebourg est de retour pour une 6e édition, trois semaines pour vibrer au rythme de divers concerts et soirées chorale, dans l’abbatiale Notre Dame de l’Etoile et l’église Saint-Jacques de Montebourg.

Le festival se tient du vendredi 21 juillet jusqu’au samedi 5 août, avec une nouvelle fois un programme riche et varié.

Concerts au programme cette année :

- Vendredi 21 juillet à 20h30 à l’église St-Jacques, J.S.Bach : les sinfonias, joyaux des cantates par Céline Rooy/hautbois et Jean-Yves Lacorne/orgue

- Samedi 22 juillet à 11h, J.S.Bach : les sinfonias, joyaux des cantates par Céline Rooy/hautbois et Jean-Yves Lacorne/orgue, puis apéritif

- Vendredi 28 juillet à 20h30, Canta-fabula, concerts aux chandelles : Telemann, Quantz, Hotteterre autour des fables de Jean de la Fontaine, Elyette Ben Aych et Alain Ussel/voix et Isabelle Hébrard/flûte

- Samedi 29 juillet à 18h, Canta-fabula, concerts aux chandelles : Telemann, Quantz, Hotteterre autour des fables de Jean de la Fontaine, Elyette Ben Aych et Alain Ussel/voix et Isabelle Hébrard/flûte

- Mardi 1er août à 20h30, Trompes de chasse par Les Trompes Saint Hubert du Bocage

- Vendredi 4 août à 20h30, Adieu délices de mes jours, airs et suites du XVIIe siècle par Les Meslanges : Thomas van Essen/baryton, Ondine Lacorne-Hébrard/viole et gambe et Vincent Maurice/luth

- Samedi 5 août à 18h, Adieu délices de mes jours, airs et suites du XVIIe siècle par Les Meslanges : Thomas van Essen/baryton, Ondine Lacorne-Hébrard/viole et gambe et Vincent Maurice/luth

Soirées chorales :

Portes ouvertes à tous les lundis et jeudis du 17 juillet au 3 août.

Tous niveaux, sans inscription ni frais.

Programme des Abbatiades de Montebourg 2023 - Aura Juvenis

Infos complémentaires :

Libre participation aux frais pour les concerts.

Infos réservation : 06 09 86 93 53

Parking : Oui

Camping : Non

Restauration : Non

Abbatiale Notre Dame de l’Etoile

Abbaye de, 50310 Montebourg

Eglise Saint-Jacques de Montebourg

3 Pl. Saint-Jacques, 50310 Montebourg

Plus d'informations sur le site Aura Juvenis