La Braderie de Tarbes démarre ce vendredi

Des antiquaires et les commerçants de la ville vous proposeront leurs produits lors de la braderie de Tarbes qui démarre aujourd’hui. Les rues Maréchal Foch et Brauhauban seront piétonnes.

Enfin le retour d’un évènement depuis la crise sanitaire du coronavirus ! La ville de Tarbes organise sa célèbre braderie qui se déroulera sur deux jours : aujourd’hui et demain. Au programme : des antiquaires, des exposants mais aussi les commerçants de la ville qui pourront proposer leurs produits à la vente. La circulation sera coupée aux voitures dans deux rues : Maréchal Foch et Brauhauban. Les parents pourront faire de bonnes affaires en toute tranquillité pendant que les plus petits pourront profiter d’animations organisées par la ville.

Un évènement… qui ne doit pas faire oublier les gestes barrières

Les règles sanitaires que l’on connaît par cœur restent évidemment obligatoires et indispensables. Le port du masque et la distanciation sociale devront être respectés sous peine d’une amende. De quoi rendre la journée moins joyeuse… pour le portefeuille.