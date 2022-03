La Büürefàstnàcht en Alsace

Réécoutez les explications de Pierre Nuss autour de la Büürefàstnàcht Copier

La semaine dernière, nous avons parlé de la Herrefàstnàcht, le carnaval des messieurs, des bonnes gens. Et cette semaine, nous allons parler de la Büürefàstnàcht littéralement le carnaval des paysans, qui est traditionnellement fêté ce dimanche, après le mercredi des cendres, hors délai, donc. Ce n’est pas parce que l’information arrive moins vite à la campagne, non, ce n’est plus le cas depuis l’avènement de la radio.La Büürefàstnàcht est fêtée en Alsace, mais aussi dans tout le bassin rhénan. On l’appelle aussi d’àlemànnischi Büürefàstnàcht, le carnaval paysan alémanique, ou d’àlt Fàstnàcht, le vieux carnaval, alors pourquoi le vieux ?

Car c’était peut-être l’ancienne date, la vraie. Bon, les partisans de la Herrfàstnàcht disent que la bonne date est la leur, on ne s’en sort plus. Mais par rapport à quoi ? Vous vous rappelez lorsqu’on a parlé de l’introduction du calendrier grégorien, quand en une nuit on a perdu dix jours, en 1582 ? Et bien cette différence de semaine viendrait de là. Il y a aussi des défilés, des clicka remplies de sorcières masquées de bois, des groupes de Guggamusigg viendront vous divertir dans de nombreux endroits d’Alsace et du pays de Bade.

Il existe aussi l’expression “wie d’àlt Fàstnàcht noch ze komme”, venir comme le vieux carnaval, venir carrément à la bourre, comme un cheveu sur la soupe. Toujours à cause du décalage de calendrier par rapport aux dates officielles. Et si toute cette Herrefàstnàcht, Büürefàstnàcht, n’était finalement qu’une occasion à peine masquée de faire deux fois plus la fête ?

