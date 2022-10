La fête des fleurs d'automne au chateau du Rivau

A l’occasion de la fête des Fleurs d'automne au château du Rivau à Lémeré de nombreuses animations pour petits et grands seront organisées ce samedi 22 et dimanche 23 octobre. Vous pourrez participer en famille à des ateliers créatifs mais aussi à un atelier sculpture de citrouille sur réservation uniquement avec un supplément de 4 euros.

ⓘ Publicité

Au programme de ces deux journées, un grand voyage conté "Au pays des pommes et des citrouilles" par la Compagnie du Bal de Saint-Bonnet le samedi et le dimanche à 11h30, 14h, 14h30, 15h30 et 16h15. Vous pourrez aussi vous initier à l'art floral avec Amandine de chez l' Art Ô Zoir le samedi et le dimanche à 14h30. Vous partirez à la rencontre des abeilles et de leurs ruches avec les jardiniers du Rivau avec des dégustations de miel, uniquement le samedi à 15h30.

Alexia, l'une des guides et médiatrice au château du Rivau, partagera avec vous toutes les bonnes astuces et les techniques des jardiniers.

Dimanche, la Malle aux Chapeaux confectionnera sur vos têtes d'étonnants couvre-chefs aux couleurs d'automne et le magicien Mandragore vous surprendra avec ses tours de magie. Pendant tout le weekend,vous pourrez faire maquiller vos enfants aux couleurs d'automne. Ces 2 journées festives seront animées en musique par le Duo Chaignon, le samedi et le duo Akordaïa le dimanche. Vous pourrez aussi rencontrer l'artiste peintre Thierry Moreau et rencontrer l'auteur Guy Sallat en dédicace