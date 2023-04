La fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard, un spectacle végétal unique

Arbres et arbustes, conifères, bulbeuses, grimpantes, rosiers, vivaces, graminées, annuelles… Près de 250 exposants vous donnent rendez-vous du 14 au 16 avril à moins de 30 minutes au sud de Paris... au Château de Saint-Jean de Beauregard. L’occasion rêvée pour recueillir des conseils personnalisés auprès des plus grands experts du monde horticole !

François de Curel est le propriétaire de ce domaine incroyable. Invité ce 14 avril du 6-9 de France Bleu Paris, il revient sur les origines de ce rendez-vous créé en 1984.

Le jardin, plaisir des sens

Tel était le thème de cette nouvelle édition. Car se sont bien vos 5 sens qui vont être sollicités sur ces 3 jours.

La beauté d’une fleur, le bruissement des feuilles, le parfum de l’herbe fraîchement coupée, la douceur sucrée d’un fruit ou l’aspérité d’une écorce, tout est satisfaction, bien-être et délice. Le jardin, plaisir des sens…

Conférences, ateliers et animations viendront compléter votre visite et permettront aux grands, comme aux petits, de profiter de la journée. La traditionnelle remise des Prix et Trophées récompensera l’excellence et le savoir-faire des pépiniéristes les plus méritants

Des ateliers pensés pour les enfants

Vannerie, rempotage, semis en terrine, Kokédama, gravure... Une façon ludique de les sensibiliser au bien-être de la nature et de leur faire découvrir plusieurs savoir-faire. Qui sait, cela provoquera peut-être une vocation chez certains.

Et petit bonus, après chaque atelier, les participants repartiront avec un souvenir fait par leurs petites mains.