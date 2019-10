La fête du piment d'Espelette, les 26 et 27 Octobre 2019.

La fête du piment d'Espelette se déroule les 26 et 27 Octobre. L'événement est organisé entre autre par la confrérie du piment d’Espelette. Gaxux Susbielles membre de la confrérie était l'invité de Radio Kutzu ce dimanche 20 octobre pour nous expliquer ses missions et partager le programme.

A l'occasion de la fête du piment d’Espelette, Médéric Bouillon recevait Gaxux Susbielles secrétaire adjointe de la confrérie du piment d'Espelette. Gaxux Susbielles est membre de la confrérie du piment d'Espelette depuis 20 ans. La confrérie du piment à pour but d'organiser et de participer à des manifestations diverses : rencontres de confréries, démonstrations culinaires et gastronomiques. Qu'est - ce qu'une confrérie ? Comment cela fonctionne concrètement ? Comment est - on intronisé ? Gaxux nous explique tout et notre chroniqueur Christophe Daupes (premier Pottoka) se souvient de son intronisation.

Gaxux Susbielles secrétaire adjointe de la confrérie du piment d'Espelette en tenue officielle de la confrérie. © Radio France - Médéric Bouillon

La Fête du Piment à Espelette se déroule les 26 et 27 Octobre l'accès à la foire est gratuit. Il y'a aussi une navette gratuite pour accéder à la foire. Voici le programme !

Samedi 26 Octobre 2019

Toute la journée, dans les rues : foire gastronomique avec producteurs de piments, de produits régionaux et d'artisanat d'art. Festival de bandas dans les rues.

17h00 - Eglise St Etienne : concert avec le chœur d'hommes Ezpeletan Kantuz.

20h00 - Marché couvert : dîner concert avec animation musicale. (réservation sous le marché couvert à partir de 16h).

Dimanche 27 Octobre 2019

Toute la journée, rues du village : foire gastronomique avec producteurs de piments, de produits régionaux et d'artisanat d'art.

10h00 - Eglise : messe solennelle avec la chorale d'Espelette, bénédiction des piments. Défilé des confréries dans les rues.

12h00 - Derrière le château : cérémonie d'intronisation, remise du "prix piment 2019".

12h30 - Apéritif-concert dans tous les bars du bourg. 15h30 - Place du jeu de paume : animation musicale.