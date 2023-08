La Figoulade...fête de la figue fraîche mardi 15 août

Au cœur du spectaculaire village médiéval de Vézénobres qui domine les Garrigues et la plaine, offrant ainsi une vue panoramique exceptionnelle, se tiendra cette année encore "la FiIGOULADE" fête de la figue fraîche.

Figues Fraîches de Vézénobres - VÉZÉNOBRES 2023

Durant toute la journée dans la Cité Médiévale, le marché de la figue fraîche, producteurs-transformateurs, pépiniéristes et artisans seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et savoir-faire. Une exposition sur le thème des fruits par un sculpteur et un peintre...

Le Marché de producteurs **de figues fraîches toute la journée dans les ruelles de la cité ! Profitez à cette occasion d'une visite gratuite de la Maison de la Figue et déambuler dans le verger conservatoire .

Les restaurateurs installés à Vézénobres vous proposeront des menus et plats à LA FIGUE !

Une échappée gourmande dans l'un des plus beaux villages du Gard pour passer une belle journée.

Le verger-conservatoire de la Figue à Vézénobres

Ne manquez pas l'événement estival le plus délicieux de l'année...✨✨