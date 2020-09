La figurine, une passion née au 19e siècle

Artisanat en vogue au 19e siècle, cette exposition présente des figurines historiques dans toute sa diversité.

Diversité des matériaux, techniques et formats utilisés, diversité des thèmes traités, à une période où la révolution industrielle, l’essor de l’instruction publique et l’avènement des loisirs modifient considérablement la production de ces «modèles réduits». A la rencontre de l’histoire, de l’imaginaire et de l’art, cette exposition montre de quelle manière les figurines historiques ont servi à l’enseignement général en reconstituant des tableaux et des événements déterminés : des soldats de plombs qui reproduisaient les plus célèbres batailles dont celle de 1870, aux combats contre les Indiens du Far West, à l’épopée coloniale, etc. L’importance culturelle de ces figurines est indéniable et cette exposition témoigne de l’ancienneté des jeux éducatifs avant de devenir objet de collection au 20e siècle.

