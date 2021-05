La Filature de Belvès fait partie du patrimoine industriel du Périgord Noir. Elle vous ouvre ses portes !

Productive jusqu'en 1996, la Filature de Belvès a été transformée en centre d'interprétation de la laine en 2010 pour mettre en valeur tous les aspects de la laine : sa fabrication, ses utilisations...

L'immense hall d'usine avec ses impressionnantes machines permet de suivre et de comprendre la transformation de la laine brute en fil. Il y en a pour tous : les uns viennent pour la laine et sa fabrication, les autres pour la complexité et la beauté des machines. La Carde, la plus grosse machine de la Filature est mise en route régulièrement et date de 1900 !

Les visiteurs sont tous invités à faire du feutre. Ainsi ils expérimentent la transformation magique de la laine cardée toute douce en un objet solide et ils repartent avec un souvenir.

La boutique de la laine offre avec un large choix de fils à tricoter, de jeux textiles et de l'artisanat local

Les ateliers continuent l'été et les touristes peuvent les rejoindre pendant leurs vacances : cours de tricot, cercle des fileuses, café tricot, café crochet et bientôt le café tricot Solidaire pour tricoter pour de bonnes causes.

Clarianne Wytzes de la Filature de Belvès est ravi de la réouverture de son établissement. Son intervention sur notre antenne est a réécouter ici Copier

Une des façons très appréciées de visiter la Filature est l'Escape Game Vintage sur la vie des ouvriers dans les années 50. On n'apprend pas seulement sur leur travail dans la filature mais aussi sur la vie en Périgord en dehors du travail. C’est tout un parcours au cœur de l’impressionnante salle des machines qui vous invite à vivre ce grand jeu seul ou à plusieurs, enfants et adultes !