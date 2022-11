La finale de League of Legends sur grand écran à Nice

Cette séance de cinéma un peu particulière est une première. Au Pathé Gare du Sud de Nice, dans la nuit de samedi à dimanche, on va suivre la finale du jeu League of Legends. Un événement très attendu par les gamers, le jeu vidéo suscite des passions. Et si le combat est serré, la séance risque de se prolonger jusqu'aux aurores.

ⓘ Publicité

"League of Legends, c'est un des jeux vidéo les plus connus et peut être les plus joués aujourd'hui. C'est un jeu d'équipe qui se joue en cinq contre cinq. Cet événement est suivi par le monde entier__. Les finales ont lieu du côté des Etats-Unis et en France, même si les horaires sont décalés, il va y avoir un certain nombre de fans qui vont être derrière leur écran ou leurs écrans géants s'ils ont la chance de venir au Pathé Gare du Sud", note Jonathan de The Nice Geek.

Nice fait partie des seuls 10 cinés de France à retransmettre

C'est depuis San Francisco qu'est retransmis l'événement, en direct. C'est pour ça que la soirée ne débute qu'à 23h (décalage horaire oblige). Le Pathé Gare du Sud fait partie des dix cinémas en France qui retransmettront ce moment. C'est mieux qu'au Royaume-Uni où il n'y en a qu'un.

Des animations Niçoises

Le collectif The Nice Geek sera sur place et proposera des quiz, avec des lots à gagner. Les cosplayers (qui se déguisent en personnage de fiction, comme des personnages du jeu) sont invités et seront récompensés d'une place de ciné.

loading

Jonathan, Axel et Quentin de Nice Geek

On adore les membres de The Nice Geek qui est "est essentiellement présent sur les conventions sur la Côte d'Azur. On a également développé une chaîne Twitch pour créer une communauté sur la Côte d'Azur de geeks et bouger tous ensemble autour de la pop culture", explique l'un des membres de l'association, Quentin. Quand ils se présentent, ils sont toujours avec des tee-shirt stylés reprenant les codes des jeux vidéos et des aiglons.

Plus d'infos