La grotte de Villars, un des plus grands réseau souterrain du Périgord

24530 Champagnac-de-Belair, France

La grotte de Villars est l'un des 10 sites nominés aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. C'est à vous de voter jusqu'au 13 octobre et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

La Grotte de Villars

Visitez la Grotte de Villars près de Brantôme en plein cœur du Périgord Vert, c'est découvrir le temps d'une visite le monde souterrain et l'Art de la Préhistoire. Formée il y a 150 millions d'années, à l'ère « jurassique », la grotte de Villars est un chef d'œuvre de la nature et du temps. C'est l’un des plus grands réseaux souterrains du Périgord. La grotte de Villars a ouvert au public pour la 1ère fois en juillet 1959. Au fil des années, le site s’est constamment amélioré, agrandi, transformé pour être toujours plus attractif. C’est le site le plus visité en Périgord Vert. La médiation est au cœur des préoccupations des propriétaires, les guides adaptent leur visite au public. Il propose un livret pédagogique et un quizz aux enfants lorsqu'ils sont dans le jardin. Toute la famille peut tester ses talents de chasseur ou d’artiste préhistorique en participant aux ateliers de tir au propulseur et d’art pariétal qui sont proposés pendant les vacances scolaires. Sur une paroi de grotte reconstituée, chacun pourra tester ses talents d’artiste avec les pigments naturels fournis.

Catherine Birckel, directrice des grottes de Villars

La grotte de Villars est ouverte les jours du 1er avril au 11 novembre

Avril / mai / juin / septembre : 10h à 12h et de 14h à 19h

Juillet / août : 10h à 19h30

Octobre / 11 novembre : 14h à 18h

Grotte de Villars-Le Cluzeau 24530 Villars Tél : 05.53.54.82.36 contact@grotte-villars.com