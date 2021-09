La journée des plantes à Neuvic dimanche 3 octobre 2021

Rendez-vous incontournable autour des plantes, une journée dans le cadre enchanteur du château de Neuvic vous attends dimanche 3 octobre. Pépiniéristes spécialisés et artisans pour l’aménagement et la décoration du jardin seront présents.

C'est une belle manifestation autour des plantes qui se déroulent toute la journée du dimanche 3 octobre à Neuvic sur l'Isle. Dans le cadre champêtre du château de Neuvic et de son parc botanique, une « Journée des Plantes » est organisée pendant cette période propice aux plantations.

Des pépiniéristes © Getty

Des pépiniéristes spécialisés (aromatiques, graminées, agrumes, vivaces, arbres et arbustes fruitiers et d’ornement…), des artisans pour l’aménagement et la décoration du jardin participent en tant qu’exposants. Le parc est accessible aux visiteurs pour seulement 4€.