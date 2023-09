La loco à vapeur "Pacific Chapelon 231e41" s'ouvre à vous ce week-end à Saint-Pierre-des-Corps

La locomotive à vapeur Pacific Chapelon 231e41 a été mise en service en 1938 et arrêtée en 1963. Elle a longtemps trôné sur une place de Saint-Pierre-des-Corps avant d’être reprise par les passionnés de de l’association « AAATV – SPDC » - l’Amicale de La Traction a Vapeur -Section Saint-Pierre Des Corps pour être restaurée, et qui sait, retrouver les rails un beau jour.

231E41 - Notre aventure, sa résurrection

Le chantier de restauration est ouvert au public. Vous pouvez le visiter librement lors des séances de travail ou bien lors d’événements comme la Nuit des musées ou les Journées du Patrimoine.

Pacific Chapelon 231e41

Pour ce faire contactez l'association à contact@231e41.fr

Vous pouvez également jeter un œil sur la chaine YouTube de l'association ou son Facebook .

Que vous soyez simple curieux ou motivé pour leur donner un coup de main (l'association recherche des bonnes volontés et des personnes avec des compétence en tôlerie, mécanique générale, etc), rendez-vous samedi et dimanche rue de la Pichotière à Saint-Pierre-des-Corps de 09h00 à 19h00 pour découvrir de près cette locomotive à vapeur Pacific Chapelon 231e41.