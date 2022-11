La nouvelle (et dernière) expo de la Biennale des Arts de Nice débute jeudi 10 novembre au MAMAC

Les fleurs nous ressemblent plus qu'on ne pourrait le croire

La Biennale des Arts nous fait une nouvelle fleur avec une exposition au MAMAC qui s'appelle Devenir fleur. A voir dès jeudi 10 novembre et jusqu'au 30 avril.

Jean-Jacques Aillagon, Ancien ministre, Hélène Guenin, Directrice du MAMAC et Rébecca François, Attachée de conservation composent le commissariat de cette nouvelle expo qui nous amène à repenser notre relation à la nature et au monde vivant

On a beaucoup à apprendre des fleurs

On végète utile ! L'expo nous rappelle qu'on a beaucoup à apprendre des fleurs, de leur résilience et de leur adaptation constante à leur milieu (mais aussi de leur sobriété). Est-ce qu'on ne leur ressemblerait finalement?

Vulnérables et essentielles, les fleurs sont un moteur indispensable de la vie : elles produisent la nourriture que consomment humains, animaux et insectes et l’oxygène que nous respirons.

