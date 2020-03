La Nuit des Gitans, c'est ce samedi 7 Mars à l'Espace Malraux

Un concert intemporel, entre tradition et modernité, danse, chant, musique, joie et douleur.

Négrita, la Madone des gitans, et Tania sa fille, ont littéralement explosé lors de la saison 8 de « The Voice ». Elles ont conquis le public par leur talent et leur authenticité.

Elles seront sur la scène de l'Espace Malraux ce samedi 7 Mars, entourées d’une dizaine de danseurs et musiciens dans un spectacle rendant hommage à la culture gitane, tzigane, manouche, à toutes les musiques des gens du voyage.

Tania est l’emblème de la femme gitane moderne, qui s’est battue pour son indépendance et sa liberté.