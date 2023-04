La passion de la moto va rugir à Paris les 15 et 16 avril

C'est un rendez-vous incontournable pour les fans de moto "de caractère" avec plus de 250 motos faisant la part belle aux années 60 et 70 dans une ambiance vintage sans limites de cylindrées et d'imagination, même les neo-replica sont autorisées. La seule condition : rendre hommage aux motos de caractères qui passionnent tant !

Roulages libres, démonstrations, exposition, essais : tout est fait au Circuit Carole pour en prendre plein les yeux et les oreilles, mais aussi pour faire le plein d'accessoires, d'équipements vintage ou encore de pièces anciennes avec une bourse installée à l'entrée du circuit.

Iron Motors 2022, couleurs sur Paris !

Vous l'avez compris, que vous soyez amateurs de cylindrées vintage ou simplement curieux de la culture et du style de toute une époque : c'est un rendez-vous à ne pas manquer les 15 et 16 avril au Circuit Carole à Paris.

JEU – Gagnez votre accueil VIP à l'Iron Motors !

France Bleu Paris vous offre 2 entrées pour vivre une journée magique au Circuit Carole : vos billets, un accueil personnalisé, un repas et un souvenir en boutique** pour la journée de votre choix de Iron Motors !

Pour ça, deux possibilités :

Ecoutez bien France Bleu Paris et jouez à nos jeux dédiés à l'Iron Motors au 01.42.30.10.10 !

En replissant le formulaire ci-dessous :

(Si le formulaire ne s'affiche pas, cliquez ici )

**Gain non cessible, non échangeable et non remboursable

Bonne chance à tous !