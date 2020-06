La photo du jour de l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Ce matin on s'attarde sur la photo page 7 de l'Est Républicain du jour, et on prend la direction de Danjoutin.

On peut y voir Caroline, de la Guinguette de Sylvette, souriante et contente d'avoir pu rouvrir son établissement.

Crise sanitaire oblige, l'établissement change de nom pour le moment et devient "le Bistrot de Marius". Maintenant on ne danse plus, mais on chante. Le vendredi et samedi vous trouverez des orchestres, des musiciens, des quiz musicaux...

La Guinguette de Sylvette devient le Bistrot de Marius - L'Est Républicain

Lien de l'article : https://www\.estrepublicain\.fr/culture\-loisirs/2020/06/25/vous\-avez\-danse\-eh\-bien\-chantez\-maintenant?preview=true